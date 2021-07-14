Yönünü yarasalar gibi buluyor! Gözleri görmediği için sesler aracılığıyla hareket eden Ben Underwood’un ilginç hikayesi

Ben Underwood, 3 yaşından beri görme yetisini kullanamıyor. Hastalığı sebebiyle gözleri alınan genç adam henüz bebekten karanlıkla buluştu ve hayatının geri kalanını bu şekilde geçirdi. Ben’i diğer insanlardan farklı kılan ise ses ile görebilen tek insan olmasıdır. ‘İnsan Ekolokasyonu’ adı verilen ‘ses ile yön bulma’ özelliği sayesinde Ben Underwood, kendisine rehberlik edecek bir köpek ya da bastona ihtiyaç duymadan yönünü bulabiliyor.

Kanser teşhisi konan genç adam gözleri olmadığı halde aynı yunus balıkları ve yarasalar gibi kendi kendine geliştirdiği özel bir yetenekle görmeyi başardı. Ben Underwood’un bu yeteneği insanlara 'Daredevil' dizisini anımsatıyor.



