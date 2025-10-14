YEMEK

Yöresel şifa deposu: Kuşburnu yemeği! Bağışıklık için doğal güç: Kuşburnu yemeği nedir?

Yozgat’ın Çayıralan ilçesinde doğadan sofraya uzanan eşsiz bir lezzet olan kuşburnu yemeği, hem yöresel tadıyla hem de sağlık açısından sunduğu faydalarla dikkat çekiyor. Kuşburnu marmelatı ve aşurelik malzemelerle hazırlanan bu özgün yemek, özellikle yüksek C vitamini içeriği sayesinde bağışıklığı güçlendirerek kış aylarında soğuk algınlığına karşı doğal bir koruma sağlıyor.

Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde, kuşburnu marmelatı ve aşure malzemesiyle yapılan yöresel kuşburnu yemeği, farklı damak tadı ve C vitamini ile dikkat çekiyor.

KUŞBURNU MEYVESİNİN FAYDALARI

Yozgat'ın ormanlık alan içerisinde yer alan Çayıralan ilçesinde, doğada kendiliğinden yetişen kuşburnu meyvesi; marmelat, çay ve sirke yapılarak kullanımının yanında yemeği de yapılarak, özellikle kış aylarında soğuk algınlığı rahatsızlığından korunmak amaçlı tüketiliyor.

Yüksek C vitamini içeriği ve sağlık açısından sayısız faydasıyla bilinen kuşburnu meyvesi, özellikle kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendirmek, hastalıklara karşı korunmak için sıkça tercih ediliyor.

"C VİTAMİNİ VÜCUDUN EN ÖNEMLİ ENERJİ KAYNAĞI"

Çayıralan ilçesinde yapılan yemeği yiyen iş adamı Süleyman Kandemir, "Yöresel kuşburnu aşı. Bunun bir karşılığındaki C vitamini bir kasa portakal, mandalina C vitaminine eşit. Çayıralan işi biliyor. Onun için kadınları da erkekleri de en az 80 yaşında olur. Ona göre tavsiye ederim. C vitamini vücudun en önemli enerji kaynağı" dedi.

"ÇOK FAYDALIDIR, ŞİFALIDIR"

Çayıralan Emekçi Kadınlar Kooperatifi Başkanı Gülten Bulut da, kuşburnu yemeğinin kış aylarının vazgeçilmezi olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Yöremize ait kuşburnu yemeğimiz. Bizim düğünlerimizde, özel günlerimizde, misafirlerimize en güzel ikramlarımızdan yöresel bir yiyeceğimiz. Kuşburnu yemeğimizi de marmelat kaynattığımız gibi çekirdeğinden, tüyünden arındırdıktan sonra haşlamış olduğumuz yerli yarma, nohut, fasulye ve siyah üzüm koyarak yaparız. Haşlanmış nohut, fasulye ve yarma haşlandıktan sonra katarız ve böyle kıvamlı bir şekilde kuşburnu yemeği olur. Çok faydalıdır, şifalıdır. Antioksidan özelliği çok yüksektir. Bağışıklığı destekler. Bizim olmazsa olmaz yemeklerimizden, yöresel yemeklerimizden birisi. Özellikle düğünlerimizde, yaz günleri yapıp dolaba koyup her akşam bir kase yediğiniz zaman hem serinletir hem de şifalı bir yiyeceğimiz."

