Yorgunluktan yere çöken atını böyle tekmeledi

Olay, öğle saatlerinde Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi Girne Şehitler Caddesi'nde meydana geldi.
Atık kağıt yüklü arabayı çeken at, yorgunluk nedeniyle yere çöktü. Sahibi, önce kırbaçlayarak, sonra da tekmeleyerek atı kaldırmaya çalıştı. Çevredekiler, "Neden hâlâ vuruyorsun, zabıtayı çağır" diyerek atın sahibine tepki gösterdi.
Cep telefonuyla görüntülenen kimliği belirsiz kişi, uyarılara aldırmadı ve atı kaldırıp yola devam etti.
(DHA)
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