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Yorgunluktan yere çöken atını böyle tekmeledi

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İLGİNÇ HABERLER  | 18.02.2019 22:37 | Son Güncelleme

Kayseri'de sahibinin, atık kağıt yüklü arabayı çekerken yorgunluktan yere çöken atını kırbaçlayıp tekmeleyerek kaldırmaya çalışması tepki çekti.

Olay, öğle saatlerinde Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi Girne Şehitler Caddesi'nde meydana geldi.

Atık kağıt yüklü arabayı çeken at, yorgunluk nedeniyle yere çöktü. Sahibi, önce kırbaçlayarak, sonra da tekmeleyerek atı kaldırmaya çalıştı. Çevredekiler, "Neden hâlâ vuruyorsun, zabıtayı çağır" diyerek atın sahibine tepki gösterdi.

Cep telefonuyla görüntülenen kimliği belirsiz kişi, uyarılara aldırmadı ve atı kaldırıp yola devam etti.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri at Atık kağıt

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