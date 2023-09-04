Yorucu geçen bir yılı gıptayla bakılacak bir tatil ile unutmak isteyenlere: İşte Alaçatı'nın cenneti anımsatan en iyi plajları!

Hayatın kendisi birçok kişiye göre zaten yorucu. İş hayatı, şehir yaşamı, trafiğin getirdiği stres derken tüm bunlar yorucu bir hayatı daha da yorucu bir hale getiriyor. Bu durumdan muzdarip olanlar genelde yorucu bir yılın ardından dinlenmek, tazelenmek veya aktif bir plaj macerası yaşamak istiyor. Bu isteğini gerçeğe dönüştürmek; dinlenmek, tazelenmek veya aktif bir plaj macerası yaşamak için tatile çıkanların tercih edileceği en ideal seçeneklerden biri ise gerçek bir cennet gibi olan Alaçatı'nın muhteşem plajları oluyor.

Alaçatı'nın en iyi plajları sizler için stresli bir yılın ardından dinlenmek ve huzur bulmak adına mükemmel bir fırsat yaratabilir. Aynı zamanda eğlenebileceğiniz ve kendinizi müziğin ve dansın ritmine kaptırabileceğiniz aktif bir plaj macerasını sizlere sunabilirler. Kim güneşin tadını sonuna kadar çıkarmak, serinletici sularda eğlenceli ve bir o kadar rahatlatıcı vakit geçirmek ve dönüşte anlatacağı, anlattıkları kişilerin de gıpta edeceği iyi bir tatil macerasına atılmak istemez ki?

İşte Alaçatı'nın en iyi plajlarının sizlere sunacakları da tam olarak bunlar. Kendinizi ister müziğin ritmine bırakın ister güneşin dinlendiren ışığına... Hazırsanız şimdi, Alaçatı'nın en iyi plajlarını birlikte keşfetmeye başlıyoruz.

1. OJO ALAÇATI

İlk seçenek olarak dikkat çeken Ojo Alaçatı, Afrika ilhamlı tasarımıyla dikkat çekiyor. Ojo, ilgi çekici müziklerinin de etkisiyle canlı bir atmosfer sunuyor. Denizin ve güneşin tadını çıkarırken eğlenceli ve rahat bir ortam arayanlar için iyi bir seçenek olarak değerlendirebilirsiniz. Eğer değerlendirmek istediğiniz seçenek Ojo Alaçatı ise çalışma saatlerinin 10:00 - 21:00 olduğunu belirtelim.

Canlı müzik, DJ ve after partyler de eğlenceyi ayağınıza getiriyor. Ojo ayrıca sosyal medya fenomenlerinin de bu sezon uğrak noktası oldu. İşletmeciler Haluk Arslantaş ve Burak Sağlık, bu yıla imza attıklarını önümüzdeki yaz için de şimdiden hazırlıklara başladıklarını dile getirdi.

2. SOLE MARE BEACH CLUB

Hem eğlence hem de dinlenme ortamını aynı anda sunan bir yer arıyorsanız da ikinci seçeneğimiz olan Sole Mare Beach Club tam size göre. Sole Mare Beach Club, canlı ve renkli atmosferiyle ön plana çıkan mekanlardan biri. Sole Mare, zengin mutfağıyla da dikkat çekiyor.

3. SOMMER KLEİN BEACH

Sommer Klein Plajı, kendini müziğin ritmine veya deniz, kum ve güneş üçlüsünün dinlendirici ve serinletici etkisine bırakmak isteyenler için iyi bir seçenek olabilir. Sommer Klein Plajı, özellikle elektronik müziğe ilgi duyanlar için bir cazibe merkezidir. Ayrıca, gastronomik sunumlarıyla da öne çıkıyor.

4. BOHEME BEACH

2019 sezonunda kapılarını açan Boheme Plajı, dekorasyonuyla dikkat çeken bir plaj kulübüdür. Temiz ve kumlu bir sahil şeridine sahip bir yer düşünün... İşte plajın kendisi tam olarak bu. Ayrıca, içecekleriyle dikkat çeken bir mekandır da. Ancak unutulmaması gerek küçük bir bilgi var; Buraya giriş için rezervasyonlar sadece Instagram DM (Direkt Mesaj) yoluyla yapılabiliyor. Buna ek olarak, çocuklarınızla geliyorsanız, yalnızca lodge bölümleri için rezervasyon yaptırabilirsiniz... Bu bilgi notlarını aktardıktan sonra, daha güzel bir bilgi vermek adına her pazar canlı partiler, her gün saat 17:00 ile 21:00 arasında mutlu saatler sunulduğunu söyleyelim!

Çalışma Saatleri: 10:00 - 00:00

5. ELİAS BEACH

Sırada yeni bir mekan var. Yunanistan'ın ruhunu yaşatan özel lezzetler desek belki aranızda daha önce keşfetmiş olanlar varsa cevap verebilir. Yine de cevabı biz verelim; Evet, Elias Plajı'ndan bahsediyoruz. Elias Plajı, adeta Yunanistan'ın ruhunu Türkiye'ye, Alaçatı'ya taşıyan özel lezzetler sunuyor. Elias Plajı'nda denizin turkuaz rengiyle çevrili olan bir plaj, sakin ve zarif bir ortam bulunuyor. Yalnızca yetişkinlere hitap eden Elias Plajı'na gitmek için rezervasyon yapmayı ise unutmayın, çünkü plaj ve restoran alanında toplam 500 kişilik kapasiteye sahip ve kapılar sabah 10:00'da açılıyor.



