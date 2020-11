You 3. sezondan ilk ipuçları! Joe’nun dikizlediği komşusu belli oldu

You 3. sezondan yeni haberler gelmeye devam ediyor. 2. sezon sonunda Jou’nun çitlerin arkasından dikizlediği yeni hedefi olarak diziye katılan isim Vampir Günlükleri dizisiyle adını duyuran Michaela McManus oldu.

You 3. sezona yeni isimler olarak Shalita Grant ve Travis VanWinkle’ın katıldığı açıklanmıştı. You 3. sezon kadrosunda ise her zamanki gibi başrolde Penn Badgley yer alırken ona, Victoria Pedretti, Jenna Ortega, James Scully, Ambyr Childers ve Carmela Zumbado gibi isimler eşlik edecek.

YOU 3. SEZON HAKKINDA İLK İPUÇLARI

Diziye Joe’nun yeni hedefi olarak katılan McManus’un canlandıracağı karakter için Variety şunları yazdı: "Güçlü bir adamla evli olan Natalie, profesyonel ve sosyal açıdan oldukça başarılıdır. Ama kendisini çevreleyen sığ, Stepford tarzı havanın farkında, alaycı dış görünüşünün altında gizli bir hayat sürüyor. Joe'nun hakkında daha fazla şey öğrenmek için çok çalışmaya istekli olan biri."