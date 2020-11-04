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Tüyler ürperten You 3. sezondan ilk kare geldi

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Netflix’in sevilen gerilim dizisi You 3. sezon çekimleri başladı. Setten ilk kare paylaşıldı.

Tüyler ürperten You 3. sezondan ilk kare geldi

You 3. sezon çekimleri start aldı. Netflix sevilen gerilim dizisi You’nun setinden gelen ilk kareyş kendi Twitter hesabından paylaştı. You 3. sezondan gelen ilk karede dizinin başrol oyuncusu Penn Badgley’i görüyoruz.

Netflix, pazartesi günü Twitter'da çekimlerin başladığını duyurdu. Duyuru, ilgi çekici ve güncel bir başlıkla verildi ve "Joe Goldberg'den her zaman en az 6 fit uzakta kalmanızı öneriyoruz." dendi. Fotoğrafta, Badgley vardı ve herhangi bir hayranın kanını dondurması gereken "Hey, you" yazan bir maske takıyordu. You 3. sezon öncesi; Joe ve Love’ın hikayesini konu almıştı.

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You 3. sezonun 2021 yılının yaz aylarında yayında olması bekleniyor.

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