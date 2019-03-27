YouTube çocuk kanalları, L.O.L. Surprise! satışlarını etkiledi

Bu tarz kullanımlar her ne kadar çok masum görülse bile, ABD’deki oyuncak fuarı durumun çok daha farklı boyutlara ulaşabileceğini gösteriyor. Çocuklar kendileri için oluşturulan YouTube kanallarında çok fazla etkilenebiliyorlar.

Dünyanın en çok satan oyuncaklarından bir tanesi olarak bilinen L.O.L. Surprise!, henüz yeni yeni ortaya çıkan bir ürün. New York’ta düzenlenen Uluslararası Amerikan Oyuncak Fuarı’nda bu oyuncaklar neredeyse her yerdeydi. Fuardan önce YouTube kanallarında bu oyuncakların çok sık gösterilmesi ise elbette tesadüf değil.

L.O.L. Surprise! isimli oyuncak bebekler, yaklaşık olarak 4 milyar dolar gibi bir ciro elde etti. Birbirinden farklı saç ve kıyafetlere sahip bu oyuncaklar, şu an için oyuncak sektörünün en gözde ürünlerinden bir tanesi.

MGA Entertainment tarafından üretilen bu oyuncak bebeklerin kutu açılımı birçok YouTube kanalında gerçekleştiriliyor. Bu da satış rakamlarını açıklamaya yeter bir sebep. Bu kanallar aracılığıyla çocukları yönlendirmek ise son derece kolay. Henüz çok kısa bir süre önce çocuklara yönelik içerik geliştirememekle suçlanan YouTube için belki de tekrar zor günler kapıda olabilir. Sizce de YouTube, çocuklar için yeterli önlemleri alıyor mu?

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