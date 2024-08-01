YouTube'da canlı yayın yaparken 'yalan ihbarlar' yağdı! Polis, itfaiye, ambulans, çilingir, yemek... Dükkanın önüne gelmeye kalmadı

İstanbul'da bir oyun mağazasının sahibi olan esnafın yalan ihbarlar yüzünden adeta başına gelmeyen kalmadı. YouTube kanalında günlük işlerini ve müşterileriyle olan diyaloglarını da canlı yayın üzerinden yayınlayan dükkan sahibi, bazı izleyenlerin yalan sipariş ve ihbarıyla sebebiyle zor günler yaşıyor.

Canlı yayın sırasında dükkan sahibinin dükkanına çok sayıda yemek siparişi ve hatta çilingir geldi. Bunun yanı sıra yalan ihbarlarla polis, itfaiye ve ambulansın meşgul edilip dükkanının önüne geldiğini söyleyen dükkan sahibi, olanlara isyan etti.

'Şaka' amaçlı olarak başkaları tarafından yapıldığı ileri sürülen bu yalan ihbarlarla yok yere dükkanın önüne polis, itfaiye ve ambulans gönderilmesi sosyal medyada gündem olmasıyla birlikte pek çok kişiye pes dedirtti.

O anlara dair görüntüler de sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntülerde itfaiye de geldiğinde dükkan sahibi 'Dostlar ben dükkanı şimdi kapatacağım. Kusura bakmayın. Çünkü iş daha da büyüyecek." dedi.