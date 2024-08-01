Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. YouTube'da canlı yayın yaparken 'yalan ihbarlar' yağdı! Polis, itfaiye, ambulans, çilingir, yemek... Dükkanın önüne gelmeye kalmadı

    YouTube'da canlı yayın yaparken 'yalan ihbarlar' yağdı! Polis, itfaiye, ambulans, çilingir, yemek... Dükkanın önüne gelmeye kalmadı

    01.08.2024 11:28
    İçerik devam ediyor
    Önerilen Videolar
    Osmaniyeli Ahmet, dans videosunu paylaşan Justin Bieber ile tanışmak istiyor

    Osmaniyeli Ahmet, dans videosunu paylaşan Justin Bieber ile tanışmak istiyor

    Sinop’ta kaza canlı yayına yansıdı

    Sinop’ta kaza canlı yayına yansıdı

    Görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı! Cinsel tacizden gözaltına alındı

    Görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı! Cinsel tacizden gözaltına alındı

    İçerik devam ediyor
    Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
    01.08.2024 11:28
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    YouTube'da canlı yayınlar yapan bir oyun mağazasının sahibinin başı, yapılan yalan ihbarlarla dertte. Dükkanında müşterileriyle olan diyaloglarının açtığı canlı yayınlarla paylaşan dükkan sahibinin bulunduğu adrese sayısız yemek siparişi gelirken bir de yalan ihbarlarla polis, itfaiye, ambulans geldi.

    İstanbul'da bir oyun mağazasının sahibi olan esnafın yalan ihbarlar yüzünden adeta başına gelmeyen kalmadı. YouTube kanalında günlük işlerini ve müşterileriyle olan diyaloglarını da canlı yayın üzerinden yayınlayan dükkan sahibi, bazı izleyenlerin yalan sipariş ve ihbarıyla sebebiyle zor günler yaşıyor.

    o3

    Canlı yayın sırasında dükkan sahibinin dükkanına çok sayıda yemek siparişi ve hatta çilingir geldi. Bunun yanı sıra yalan ihbarlarla polis, itfaiye ve ambulansın meşgul edilip dükkanının önüne geldiğini söyleyen dükkan sahibi, olanlara isyan etti.

    o4

    'Şaka' amaçlı olarak başkaları tarafından yapıldığı ileri sürülen bu yalan ihbarlarla yok yere dükkanın önüne polis, itfaiye ve ambulans gönderilmesi sosyal medyada gündem olmasıyla birlikte pek çok kişiye pes dedirtti.

    O anlara dair görüntüler de sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntülerde itfaiye de geldiğinde dükkan sahibi 'Dostlar ben dükkanı şimdi kapatacağım. Kusura bakmayın. Çünkü iş daha da büyüyecek." dedi.

    Önceki İçerik Sonraki İçerik
    Anahtar Kelimeler:
    polis ihbar
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Hamas lideri Haniye'nin öldürüldüğü daire ilk kez görüntülendi! Bilinmeyen cep telefonu detayı: Nokta tespiti yapmışlar

    Hamas lideri Haniye'nin öldürüldüğü daire ilk kez görüntülendi! Bilinmeyen cep telefonu detayı: Nokta tespiti yapmışlar

    Abdüllatif Şener'in oğlu, rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldürdü

    Abdüllatif Şener'in oğlu, rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldürdü

    Haniye için İran'da cenaze namazı kılındı! Binlerce kişi dışarıda kaldı: Törene 'intikam yemini' damga vurdu

    Haniye için İran'da cenaze namazı kılındı! Binlerce kişi dışarıda kaldı: Törene 'intikam yemini' damga vurdu

    Yılda 2 kez kira zammında anlaştılar

    Yılda 2 kez kira zammında anlaştılar

    Avustralyalı sörfçüye köpek balığı saldırısı! Bacağını kopardı...

    Avustralyalı sörfçüye köpek balığı saldırısı! Bacağını kopardı...

    Ölüp yeniden dirildi! Sözleri şaşkına çevirdi

    Ölüp yeniden dirildi! Sözleri şaşkına çevirdi

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

    Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

    Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

    Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

    Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

    Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

    Bir terlikten çok daha fazlası! Crocslarda 1000 TL altı fiyatlar

    Bir terlikten çok daha fazlası! Crocslarda 1000 TL altı fiyatlar

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.