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YouTube Gaming hizmeti bekleneni veremedi

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TEKNOLOJİ  | 29.05.2019 09:39 | Son Güncelleme

Google, zaman zaman popüler olan servislere rakip olmak için girişimlerde bulunuyor. Bu girişimlerden biri de Google+’dı. Geçtiğimiz aylarda kapanan Google+ servisinden sonra şimdi de YouTube Gaming’in kapatılacağı açıklandı. Google’ın Twitch’e rakip olmak için geliştirdiği bu hizmet maalesef ki bekleneni verememişti.

YouTube Gaming hizmeti bekleneni veremedi

Yayıncıların ilgisini çekmeyen ve yayıncılara para kazandırma konusunda pek bir şey vadedemeyen bu hizmet 30 Mayıs 2019 tarihinde resmi olarak kapanacak. Bu tarihten itibaren servis üzerinde yer alan videolara ulaşmak mümkün olmayacak. Ayrıca yayıncılar da artık yayın yapamayacak.

Teknoloji firmalarının bu tip girişimleri her zaman başarılı olmayabiliyor. Özellikle Google ve Facebook’un her alanda olmalıyız mottosu görünüşe göre pek başarılı olmuyor. Ancak bu başarısızlıklar üretimi engellememesi ve sürekli yeni şeylerin denenmesi güzel. Bakalım ilerleyen aylarda Google’dan oyun alanında farklı bir servis görecek miyiz?

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Anahtar Kelimeler:
youtube gaming Google twitch

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