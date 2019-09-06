YouTube, ücretsiz olarak başlattığınız denemenin ardından bu ay içerisinde sizden ücret alacak. Peki, YouTube Music ve YouTube Premium nasıl iptal edilir?

YouTube’un ücretli servislerine Web sitesi üzerinden kredi kartınız ile üye olduysanız aşağıdaki adımları izleyerek üyeliğinizi iptal edebilirsiniz.

WEB'TEN İPTAL ETME YÖNTEMİ



1.Profil fotoğrafınız > Ücretli üyelikler’e dokunun.

2.Yönet‘e dokunun.

3.Üyeliği iptal et‘e dokunun.

Buradaki püf nokta “Devre dışı bırak” seçeneğinden sonraki “İptal” ve “Duraklat” seçenekleri. Üyeliğinizi komple iptal etmek için İptal seçeneğine tıklamanız gerekiyor. Eğer duraklat derseniz belirlediğiniz süreden sonra YouTube sizden ücret alacaktır.

MOBİLDEN İPTAL ETME YÖNTEMİ



Ücretli servislere mobil cihazlardan üye olduysanız; iPhone’dan; App Store>Abonelikler>YouTube Music/Premium bölümünden üyeliğinizi iptal edebilirsiniz. Android’den üye olduysanız ise aşağıdaki adımları uygulayarak iptal işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

1.Android telefonunuzda veya tabletinizde Google Play Store’u

açın.

2.Doğru Google Hesabı’nda oturum açıp açmadığınızı kontrol edin.

3.Menü > Abonelikler‘e dokunun.

4.İptal etmek istediğiniz aboneliği seçin.

5.Aboneliği iptal et‘e dokunun.

YouTube’un Premium servislerini iptal ettikten sonra; arkaplanda oynatma ve reklamsız video izleme deneyimlerinden mahrum kalacağınızı belirtelim.

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