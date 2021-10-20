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YouTuber olarak tanınan Fatih Yasin, e-sporu eleştirdi: Sorun direkt oyuncularda

20.10.2021 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kafalar Esports Kurucu Ortağı Fatih Yasin Türkiye'deki e-spor sektörü hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Kafalar Esports’un Twitter hesabından yaptığı açıklamanın linkine yer veren Yasin, sektöre dair sert eleştirilerini iletti.

YouTuber olarak tanınan Fatih Yasin, e-sporu eleştirdi: Sorun direkt oyuncularda

YouTube dünyasının tanınmış isimlerinden biri olan ve Kafalar Esports takımının kurucu ortaklarından biri olan Fatih Yasin, e-spor sektörüne yeni adım atmış bir kişi olarak mevcut problemleri görebildiğini söyledi. TwitLonger üzerinden yayınladığı açıklamaya Yasin, Türkiye espor sektöründe sorunun direkt olarak oyuncularda olduğunu dile getirirken, oyuncuların profesyonel davranmadığını veya bir sistem olmadığı için herkesin kafasına göre bir sistem oluşturduğunu söyledi.

“DRAMA TAYFA BURADA BİTECEK”

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Oyuncuların ve menajerlerin kulis yaptığından söz eden Yasin, “Çok yeni bir espor kulübü yöneticisiyim ve sektördeki sıkıntıları anlamak için çok efor sarf etmedim. Çünkü her şey apaçık ortada ve insanlar bu durumu konuşmuyor. Çünkü oyuncular ve fanları tarafından durum drama haline geliyor ve duyarcılık başlıyor. Örneklerle anlatmayacağım çünkü az önce kurduğum cümledeki gibi drama tayfa burada bitecek” dedi.

Başarının profesyonel bir çalışma sistemi sayesinde mümkün olabileceğinden söz eden Yasin, “Özetle şunu söylemek isterim ki; Eğer başarı istiyorsak bunu profesyonel çalışan bir sistemin içinde tüm espor topluluğu olarak yapmamız gerekir. Bu durumda markalar ve oyun şirketleri karşısında güçlü oluruz. Yarın yıkılacak bir kumdan kale yapmak yerine uzun yıllar bakabileceğimiz bir manzara yapmalıyız. Umarım keyif aldığım bu topluluk, dünya çapında seviyeye gelir.” ifadelerini kurdu.

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youtube Fatih Yasin
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