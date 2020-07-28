Youtuber Ruhi Çenet gözaltına mı alındı? İddialara açıklık getirdi!

Youtuber Ruhi Çenet’in Adana’nın Hürriyet Mahallesi’nde çektiği video bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. Çenet’in videoyu yüklemesinden sonra izleme oranları rekor seviyelere ulaştı ve Ruhi Çenet Türkiye Trendler listesinde ilk sıraya yerleşti. Videonun büyük sükse yapmasından sonra iddialara göre emniyet güçleri harekete geçti ve Çenet’in ifadesine başvurmak üzere karakola götürdü. Magazin kulislerinde Ruhi Çenet’in ifadesin alındıktan sonra serbest bırakıldığı konuşuluyor.

VİDEOYU SİLDİ



Sabah saatlerinde iddiaların sosyal medyada dolaşmasından sonra Ruhi Çenet videoyu silindiğini duyurdu. Çenet konuyla alakalı “Dün yayınlamış olduğumuz videonun bazı yanlış anlaşılmalara sebep olması endişesiyle kaldırdım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere…” cümlelerini yazdı.

‘HABERLER ASILSIZ’



Yeni bir video için Konya Karapınar’daki çöle gittiğini sosyal medya hesabından duyuran Ruhi Çenet hakkındaki gözaltı iddialarına da yanıt verdi. Çenet yayınladığı paylaşımla “Merhabalar, tutuklandığım yönünde haberler var bunlar asılsız. Gördüğünüz gibi Konya’dayım. Videoyu kendi rızamla kaldırdım. Bazen videoyu çekerken saha körlüğü içerisine girebiliyorsunuz. Videonun bazı taraflarının yanlış anlaşılabileceğini düşündüm.” İfadelerini kullandı.



