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  4. Son dakika… İstanbul Çatalca Sahili’nde patlayıcı madde yüklü jet ski bulundu

Son dakika… İstanbul Çatalca Sahili’nde patlayıcı madde yüklü jet ski bulundu

25.07.2024 15:53
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25.07.2024 15:53
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İstanbul’dan gelen bir son dakika haberi paniğe neden oldu. Çatalca Sahili’nde Ukrayna donanmasına ait olduğu tahmin edilen üzerinde patlayıcı madde yüklü bir jet ski bulundu.

İstanbul’da korkutan bir son dakika gelişmesi yaşandı. Çatalca Akalan Mahallesi Sahili’nde sabah saatlerinde görevli cankurtaranlar sahilde bir jet ski fark etti. Yanına yaklaştıklarında donanımının farklı olduğunu anlayan cankurtaranlar jandarma ekiplerine haber verdi.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

Ekipler olay yerine gelerek jet ski üzerinde incelemelerde bulundu. Yapılan ilk incelemeler doğrultusunda Ukrayna donanmasına ait olduğu tahmin edilen jet skinin sürüklenerek İstanbul Çatalca Sahili’ne ulaştığı düşünülüyor.

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Jet ski çerisinde patlayıcı madde olduğu da tespit edildi. İlk incelemeleri tamamlandıktan sonra deniz aracı kriminal inceleme yapılmak üzere askeri inceleme noktasına götürülecek.

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Bulunan jet ski üzerinde birden fazla kamera, askeri donanmalar ve patlayıcı madde olduğu görüldü. Vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerde deniz üzerinde sürüklenen jet ski görülüyor.

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Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çatalca Jet Ski
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