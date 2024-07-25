Son dakika… İstanbul Çatalca Sahili’nde patlayıcı madde yüklü jet ski bulundu

İstanbul’da korkutan bir son dakika gelişmesi yaşandı. Çatalca Akalan Mahallesi Sahili’nde sabah saatlerinde görevli cankurtaranlar sahilde bir jet ski fark etti. Yanına yaklaştıklarında donanımının farklı olduğunu anlayan cankurtaranlar jandarma ekiplerine haber verdi.

Ekipler olay yerine gelerek jet ski üzerinde incelemelerde bulundu. Yapılan ilk incelemeler doğrultusunda Ukrayna donanmasına ait olduğu tahmin edilen jet skinin sürüklenerek İstanbul Çatalca Sahili’ne ulaştığı düşünülüyor.

Jet ski çerisinde patlayıcı madde olduğu da tespit edildi. İlk incelemeleri tamamlandıktan sonra deniz aracı kriminal inceleme yapılmak üzere askeri inceleme noktasına götürülecek.

Bulunan jet ski üzerinde birden fazla kamera, askeri donanmalar ve patlayıcı madde olduğu görüldü. Vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerde deniz üzerinde sürüklenen jet ski görülüyor.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır