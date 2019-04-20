Yozgat'ta 'kar' yağışı

Öğle saatlerinde başlayan yağmur, ilerleyen saatlerde yerine kar yağışına bıraktı. Kent merkezinde gece saatlerinde etkisini artıran kar, çiçek açan meyve ağaçlarını olumsuz etkiledi.
BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI KARSLIOĞLU, TUZLAMA ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ
Cadde ve sokaklarda buzlanma kontrolü yapan Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu, "Şuan yollarımızı kontrol ediyoruz. Yollarımız açık bir sıkıntı yok" dedi.
Meteoroloji Müdürlüğü tarafından Yozgat için hafif ve orta kuvvette zirai don uyarısında bulunuldu. (DHA)
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