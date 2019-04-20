Mynet Trend

Yozgat'ta 'kar' yağışı

ege.yildirim ege.yildirim
GÜNDEM  | 20.04.2019 03:53 | Son Güncelleme

Yozgat’ta, akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar, kent merkezinin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

Öğle saatlerinde başlayan yağmur, ilerleyen saatlerde yerine kar yağışına bıraktı. Kent merkezinde gece saatlerinde etkisini artıran kar, çiçek açan meyve ağaçlarını olumsuz etkiledi.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI KARSLIOĞLU, TUZLAMA ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ

Cadde ve sokaklarda buzlanma kontrolü yapan Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu, "Şuan yollarımızı kontrol ediyoruz. Yollarımız açık bir sıkıntı yok" dedi.

yozgat-haber-ici

Meteoroloji Müdürlüğü tarafından Yozgat için hafif ve orta kuvvette zirai don uyarısında bulunuldu. (DHA)

PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Balık avlamak için çıktı ama...Ankara'dan ekipler geldi!Balık avlamak için çıktı ama...Ankara'dan ekipler geldi!
Bir süredir bunalımdaydı! 20 yaşındaki genç kahretti!Bir süredir bunalımdaydı! 20 yaşındaki genç kahretti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yozgat kar

En Çok Okunan Trend Haberler

Camide büyük ahlaksızlık! Böyle görüntülendi

Camide büyük ahlaksızlık! Böyle görüntülendi

Çocuklar oynarken buldu! Elleri, ayakları kesilmiş ve yakılmış...

Çocuklar oynarken buldu! Elleri, ayakları kesilmiş ve yakılmış...

Ekrem İmamoğlu çalışanlarla buluştu: Hizmet etmeyenler istifasını versin, gitsin!

Ekrem İmamoğlu çalışanlarla buluştu: Hizmet etmeyenler istifasını versin, gitsin!

Survivor'ın yıldızı Beşiktaş'la anlaştığını açıkladı!

Survivor'ın yıldızı Beşiktaş'la anlaştığını açıkladı!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Sosyal medyaya damga vuran diyalog! ' Sen değil biz utanalım'

Sosyal medyaya damga vuran diyalog! ' Sen değil biz utanalım'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ambulans şoförüne darp anı saniye saniye kaydedildi

Ambulans şoförüne darp anı saniye saniye kaydedildi

Ekmek parası peşinde feci ölüm!

Ekmek parası peşinde feci ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Van'da balık avına gitmek için evden çıkan Ömer, 12 gündür aranıyor

Balık avlamak için çıktı ama...Ankara'dan ekipler geldi!

Babasının tabancasıyla kendini başından vuran genç kadın, öldü

Bir süredir bunalımdaydı! 20 yaşındaki genç kahretti!

İzmir'deki iğrenç olayda yeni gelişme: 84 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Cinsel istismar sanığına 84 yıl hapis

Antalya'da denizin dibi temizlendi: Vahşice kirletmişiz

Antalya'da denizin dibi temizlendi: Vahşice kirletmişiz

Paris'teki yangın sonrası Türkiye'deki tarihi eserler için kritik uyarı

Paris'teki yangın sonrası Türkiye'deki tarihi eserler için uyarı

Kurbağalıdere'nin son durumu havadan görüntülendi

2016'da başlamıştı! Çile bitti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.