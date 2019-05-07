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YSK'nın kararının ardından hava yolu şirketlerinden '23 Haziran' duyurusu

leyla.kader leyla.kader
EKONOMİ  | 07.05.2019 10:37 | Son Güncelleme

Pegasus Hava Yolları, İstanbul seçimlerinin yenilenecek olması üzerine İstanbul kalkış ve varışlı olup yeni seçimlerin yapılacağı 23 Haziran tarihini kapsayan biletler için yolculara kesintisiz iade, iptal ve değişiklik hakkı tanındığını duyurdu. Şirket, bilete bağlı dönüş uçuşu için de aynı hakkı tanıyacak. Onur Air ve Atlasglobal de gün içerisinde aynı yönde adım attı

YSK'nın kararının ardından hava yolu şirketlerinden '23 Haziran' duyurusu

Pegasus Hava Yolları, 6 Mayıs akşamı YSK'nın İstanbul seçimlerini yenileme kararı vermesi ve yenilenecek seçim tarihini 23 Haziran olarak açıklamasının ardından yolcularıyla sosyal medya hesapları üzerinden bir bilgilendirme mesajı paylaştı.

Pegasus tarafından yapılan açıklama 6 Mayıs ve öncesinden alınan ve İstanbul kalkış ve varışlı, uçuş tarihi 23 Haziran'ı kapsayan biletler için ücretsiz değişiklik ve kesintisiz iade, iptal yapılabileceğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada söz konusu bilete bağlı dönüş uçuşları için de aynı hakkın tanındığı ifade edildi.

Onur Air de 7 Mayıs 2019 tarihinden önce alan yolcular 23 Haziran 2019 seçim gününü kapsayan tek yön veya gidiş-dönüş biletlerini 1 Haziran'a kadar değiştirebilme imkanı sunduğunu açıkladı.

Twitter'dan yapılan açıklamada 15 Haziran - 15 Temmuz arası için ücretsiz değişiklik veya kesintisiz iade yapılabileceği belirtildi


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Anahtar Kelimeler:
pegasus ysk seçim 23 haziran onur air atlas global

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
YSK NIN VERDİGİ SON KARAR ÜLKEMİ TEMELİNDEN SARSMIŞTIR YAZIK GÜNAHTIR AVRO AGLADI DOLAR AGLADI MİLLET AGLADI BEN AGLADIM.
@vural1946 ANAMIZ AĞLADI BORSADA BATTIM
@turgut6391_2017 borsa oynama sende kumarbaz soytarı secim yenilenmesiyle ekonomi guclenecek
Helal Size Örnek Olsun Herkeze
olumlu bir karar olmus tebrikler.
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