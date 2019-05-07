YSK'nın kararının ardından hava yolu şirketlerinden '23 Haziran' duyurusu

Pegasus Hava Yolları, 6 Mayıs akşamı YSK'nın İstanbul seçimlerini yenileme kararı vermesi ve yenilenecek seçim tarihini 23 Haziran olarak açıklamasının ardından yolcularıyla sosyal medya hesapları üzerinden bir bilgilendirme mesajı paylaştı.

Pegasus tarafından yapılan açıklama 6 Mayıs ve öncesinden alınan ve İstanbul kalkış ve varışlı, uçuş tarihi 23 Haziran'ı kapsayan biletler için ücretsiz değişiklik ve kesintisiz iade, iptal yapılabileceğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada söz konusu bilete bağlı dönüş uçuşları için de aynı hakkın tanındığı ifade edildi.

????????6 Mayıs ve öncesi satın alınan İstanbul kalkışlı ve varışlı, uçuş tarihi 23 Haziran 2019’u kapsayan biletinizlerinizde, değişiklik ve kesintisiz iade ile iptal hakkınız bulunuyor. + — Pegasus Hava Yolları (@ucurbenipegasus) 7 Mayıs 2019

Onur Air de 7 Mayıs 2019 tarihinden önce alan yolcular 23 Haziran 2019 seçim gününü kapsayan tek yön veya gidiş-dönüş biletlerini 1 Haziran'a kadar değiştirebilme imkanı sunduğunu açıkladı.

Twitter'dan yapılan açıklamada 15 Haziran - 15 Temmuz arası için ücretsiz değişiklik veya kesintisiz iade yapılabileceği belirtildi

????????23 Haziran İBB Başkanlığı seçimine uçuşları denk gelen yolcularımız biletlerinde değişiklik yapabileceklerdir. Konu ile alakalı detaylı bilgiye çağrı merkezimizden (0850 222 00 00) ya da https://t.co/n93T4ELx2J adresinden ulaşabilirsiniz. — Atlasglobal (@Atlasglobal) 7 Mayıs 2019

23 Haziran 2019 seçim gününü kapsayan tek yön veya gidiş-dönüş biletlerini 7 Mayıs 2019 tarihinden önce alan yolcularımız 1 Haziran’a kadar 0850 210 66 87 numaralı çağrı merkezimizi arayarak + — Onur Air (@OnurAir) 7 Mayıs 2019

+ 15 Haziran - 15 Temmuz tarihleri arasında ücretsiz olarak değişiklik yapabilecek veya bilet ücretlerini kesintisiz iade alabilecektir. — Onur Air (@OnurAir) 7 Mayıs 2019



