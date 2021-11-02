"Yulaftan tatlı mı olur?" demeyin! Kalorisi düşük 3 yulaf tatlısı tarifi

Yulafı bir kahvaltılık olarak biliyoruz ama kullanım alanları saymakla bitmiyor. "Sağlık için nasıl faydaları var?" diyenlere verecek cevap bol: Kan şekerini dengeliyor, kolesterolün düşmesine yardımcı oluyor, cilt sağlığına destek oluyor, kalbi koruyor ve bağışıklığı destekliyor. Glüten içermediği için glüten hassasiyeti olanlar ve çölyak hastaları tarafından da sıkça tercih ediliyor, Yüksek lif oranı ile diyet yapanların da gözdesi. Siz de hem diyet yapıp hem de tatlı yemekten ödün vermek istemiyorsanız, buyurun yazımıza!
MALZEMELER
3 su bardağı çekilmiş yulaf
4 yemek kaşığı yulaf ezmesi
4 yemek kaşığı pekmez
1/4 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı vanilya
2 su bardağı dövülmüş ceviz içi
Yarım çay bardağı Hindistan cevizi yağı
300 gram benmari usulü eritilmiş bitter çikolata
HAZIRLANIŞI
Çekilmiş yulafı geniş bir kaseye alın ve üzerine yulaf ezmesini, pekmezi, vanilyayı, ceviz içini, tuzu, ve Hindistan cevizi yağını ekleyerek iyice karıştırın.
Çikolata ve kremayı ekleyin.
Yağlı kağıtla kapladığınız dikdörtgen fırın kabına karışımı yayın.
MALZEMELER
2 su bardağı yulaf ezmesi
6 yemek kaşığı pudra şekeri
4 yemek kaşığı fıstık ezmesi
1 yemek kaşığı tereyağı
1 çay bardağı damla çikolata
HAZIRLANIŞI
Tereyağını, şekeri, vanilyayı ve fıstık ezmesini bir kapta mikserle çırpın.
Yulaf ezmesi ve damla çikolataları karışıma ilave edip spatulayla karıştırın.
Streç filmle kapattığınız karışımı buzdolabında 1 saat bekletin.
Soğuyan karışımı çıkarın, kaşık yardımıyla veya elinizle küçük toplar halinde şekil verin ve fırın tepsisine dizin.
MALZEMELER
1 elma
Yarım su bardağı yulaf ezmesi
1/2 su bardağı dövülmüş ceviz içi
2 yemek kaşığı esmer şeker
1/2 çay kaşığı tuz
Tarçın
HAZIRLANIŞI
Elmayı kabuklarıyla birlikte küçük küpler halinde doğrayın.
Bir kasede yulaf, ceviz, şeker, tuz ve tarçını karıştırın.
Küçük kek kaplarına karışımı dökün, üzerine elma küplerini ekleyin ve bal katın.
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