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"Yulaftan tatlı mı olur?" demeyin! Kalorisi düşük 3 yulaf tatlısı tarifi

02.11.2021 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yulaf, lifli yapısı ve düşük yağa sahip olması nedeniyle özellikle yüksek karbonhidrat diyeti yapanların gözdesi. Aslında yulafın pek çok çeşidi var, biz sadece beyaz yulafı biliyor ve tüketiyoruz. En sağlıklı tahıl çeşitlerinden biri olan yulaf, glüten de içermiyor. Biz de bu mucizevi besinle hazırlayabileceğiniz ve kalorisi düşük 3 farklı tatlı tarifi hazırladık.

"Yulaftan tatlı mı olur?" demeyin! Kalorisi düşük 3 yulaf tatlısı tarifi

Yulafı bir kahvaltılık olarak biliyoruz ama kullanım alanları saymakla bitmiyor. "Sağlık için nasıl faydaları var?" diyenlere verecek cevap bol: Kan şekerini dengeliyor, kolesterolün düşmesine yardımcı oluyor, cilt sağlığına destek oluyor, kalbi koruyor ve bağışıklığı destekliyor. Glüten içermediği için glüten hassasiyeti olanlar ve çölyak hastaları tarafından da sıkça tercih ediliyor, Yüksek lif oranı ile diyet yapanların da gözdesi. Siz de hem diyet yapıp hem de tatlı yemekten ödün vermek istemiyorsanız, buyurun yazımıza!

YULAFLI ÇİKOLATA TATLISI

MALZEMELER

  • 3 su bardağı çekilmiş yulaf

  • 4 yemek kaşığı yulaf ezmesi

  • 4 yemek kaşığı pekmez

  • 1/4 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı vanilya

  • 2 su bardağı dövülmüş ceviz içi

  • Yarım çay bardağı Hindistan cevizi yağı

  • 300 gram benmari usulü eritilmiş bitter çikolata

  • Yarım su bardağı krema

HAZIRLANIŞI

  • Çekilmiş yulafı geniş bir kaseye alın ve üzerine yulaf ezmesini, pekmezi, vanilyayı, ceviz içini, tuzu, ve Hindistan cevizi yağını ekleyerek iyice karıştırın.

  • Çikolata ve kremayı ekleyin.

  • Yağlı kağıtla kapladığınız dikdörtgen fırın kabına karışımı yayın.

  • Hazırladığınız çikolata karışımını üzerine dökün ve buzdolabında 2 saat bekletin.

YULAFLI KURABİYE

MALZEMELER

  • 2 su bardağı yulaf ezmesi

  • 6 yemek kaşığı pudra şekeri

  • 4 yemek kaşığı fıstık ezmesi

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 çay bardağı damla çikolata

  • 1 çay kaşığı vanilya

HAZIRLANIŞI

  • Tereyağını, şekeri, vanilyayı ve fıstık ezmesini bir kapta mikserle çırpın.

  • Yulaf ezmesi ve damla çikolataları karışıma ilave edip spatulayla karıştırın.

  • Streç filmle kapattığınız karışımı buzdolabında 1 saat bekletin.

  • Soğuyan karışımı çıkarın, kaşık yardımıyla veya elinizle küçük toplar halinde şekil verin ve fırın tepsisine dizin.

  • 170 derecelik fırında 10 dakika kadar pişirin.

YULAFLI ELMA TATLISI

MALZEMELER

  • 1 elma

  • Yarım su bardağı yulaf ezmesi

  • 1/2 su bardağı dövülmüş ceviz içi

  • 2 yemek kaşığı esmer şeker

  • 1/2 çay kaşığı tuz

  • Tarçın

  • 1 yemek kaşığı bal

HAZIRLANIŞI

  • Elmayı kabuklarıyla birlikte küçük küpler halinde doğrayın.

  • Bir kasede yulaf, ceviz, şeker, tuz ve tarçını karıştırın.

  • Küçük kek kaplarına karışımı dökün, üzerine elma küplerini ekleyin ve bal katın.

  • Mikrodalgada 4 dakika pişirin.
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