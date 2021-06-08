Yulaf lapası zayıflamaya yardımcı oluyor

Diyet yaparken yapılan en büyük yanlışlardan biri öğün atlamaktır. Özellikle günün en önemli öğünü olan sabah kahvaltısı tüm günün enerjisini belirlemektedir. Bu lezzeti, sadece sabahları değil dilediğiniz öğünde tüketebilirsiniz. Üstelik tarifi istediğiniz şekilde, damak zevkinize göre uyarlayabilirsiniz. Hem de kalorisi çok düşük!

MALZEMELER

4 yemek kaşığı yulaf (Dilerseniz rondodan geçirip un haline getirebilirsiniz)

1 su bardağı yağsız süt

1 çay kaşığı tarçın

1 tatlı kaşığı şekersiz fıstık ezmesi

Dilediğiniz meyveler

YAPILIŞI

Yulafı, sütü ve tarçını bir tencereye koyun.

Orta derecedeki ısıda karıştırarak pişirin.

Muhallebi kıvamına geldiğinde ocaktan alın ve servis tabağına koyun.

Yulaf lapası 5 dakika içinde soğuyacaktır. İçine fıstık ezmesini koyun ve üzerini dilediğiniz meyveler ile süsleyin.

Yemeğiniz hazır, afiyet olsun.

Not: Dilerseniz tarçın yerine kakao koyabilirsiniz.



