Yumurtanın taze olup olmadığı nasıl anlaşılır? Yumurta tazelik kontrolü yöntemleri

Yüksek besin değeri olan, uzun süre tok tutma özelliği sayesinde birçok diyette yeri olan, kahvaltıdan akşam yemeğine tüm öğünlerde tüketilebilen yumurta lezzeti ile çok sevilse de bazı riskler de barındırmaktadır. Yumurta alırken dikkat etmek ve bayat yumurtaları satın almamak gerekir. Aksi takdirde insan sağlığına olan yararları ile bilinen yumurta zehirleyici etki bile yapabilmektedir.

Yumurtanın taze olup olmadığı nasıl anlaşılır?

Bir yumurtanın taze olup olmadığını tespit etmek için uygulanabilecek yöntemleri uygulamak ve yumurta satın alırken bazı noktalara dikkat etmek gerekir. Bozuk yumurta tüketmek gıda zehirlenmesinden çeşitli alerjilere birçok sağlık sorununa neden olabileceği için mümkün olduğunca taze yumurta tüketmek önemlidir.

Taze bir yumurta her şeyden önce kendini görüntüsü ile belli eder. Örnek olarak kabuğu sağlam ve sert olan bir yumurta tazedir. Bozuk yumurtayı tespit edebilmek için tarih kontrolünden görüntüsüne, saklama koşullarından dolapta ne zamandır durduğuna kadar birçok ayrıntıya dikkat edilmelidir.

Yumurta tazelik kontrolü yöntemleri nelerdir?

Yumurta satın alırken dikkat edilecek bazı noktaları göz ardı etmeyerek taze yumurta seçilebilir. Çeşitli yöntemler kullanılarak yumurtaların taze olup olmadığı kolaylıkla anlaşılabilmektedir. Sadece satın alırken değil evde buzdolabında duran yumurtaların da eğer alındığı tarih hatırlanmıyorsa bazı testler yaparak yumurtaların hala taze olup olmadığı tespit edilebilir.

En bilinen yöntemler ve uygulamaları şu şekildedir: