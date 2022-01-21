Yumuşacık dokulu lezzetler: İçinde beşamel sos bulunan 3 farklı tarif

İçerisinde bulunan tereyağı, un ve sütle birlikte hazırlanan beyaz renkli yemek sosu beşamel, girdiği tüm yemekleri şenlendiriyor. Parmesan veya kaşar peyniriyle de muhteşem uyum sağlıyor. İyi bir aroma verici olmasının yanı sıra yemeğin tüm malzemelerini birbirine bağlayan ve kıvam veren bir sos olarak da kullanılan beşamelle yapabileceğiniz 3 farklı tarif için mutfaklara geçebiliriz.

BEŞAMEL SOSLU BROKOLİ SUFLE TARİFİ

MALZEMELER

Yarım kg brokoli

1 su bardağı kaşar peyniri rendesi

1 çorba kaşığı tereyağı

1 çorba kaşığı un

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

1 su bardağı süt

HAZIRLANIŞI

Brokolileri parçalara ayırın.

Orta boy tencereye kaynar su alın ve brokolileri 10 dakika haşlayın.

Süre sonunda brokolileri süzün ve kenara alın.

Beşamel sosu hazırlayın.

Bir sos tavası içerisine tereyağını alın. Üzerine unu ekleyin ve kavurun.

Üzerine sütü de alın, muhallebi kıvamına gelene dek pişirin. Tuz ve karabiberini de ayarlayın.

Minik sufle kaplarının içerisine brokolileri yerleştirin.

Üzerlerini kaplayacak kadar beşamel sos dökün ve kaşar ekleyin.

180 derece fırında kaşar peynirleri kızarana dek pişirin.

BEŞAMEL SOSLU KIYMALI KARNABAHAR

MALZEMELER

1 küçük boy karnabahar

200 gram dana kıyma

1 domates

1 kuru soğan

2 sivri biber

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

2 çorba kaşığı ayçiçeği yağı

1 tatlı kaşığı pul biber

1 çay kaşığı tuz

1 su bardağı süt

100 gram kaşar peyniri

1 çorba kaşığı un

2 çorba kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı tuz

Karabiber

HAZIRLANIŞI

Karnabaharı parçalara ayırın ve bol suda 10 dakika haşlayın.

Bir tencereye doğranmış kuru soğanı ve yağı ekleyip kavurun.

Üzerine kıymayı ekleyin ve kavurmaya devam edin.

Ardından salçasını, baharatlarını ekleyin.

süt ve unla beşamel sosunu hazırlayın.

Haşlanan brokolileri fırın tepsisine dizin.

Üzerine hazırladığınız kıymalı sosu ekleyin.

Hazırladığınız beşameli gezdirin ve rendelenmiş kaşar serpin.

180 derece fırında üzeri kızarana dek pişirin.

BEŞAMEL SOSLU PATATES

MALZEMELER

4 patates

1 bardak beşamel sos

Rendelenmiş kaşar

HAZIRLANIŞI