Mynet Trend

En eski insanların kalıntıları bulundu

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 11.07.2019 10:31 | Son Güncelleme

Yunanistan’ın güneyindeki mağaralardan birinde 200 binden fazla yıl önce yaşayan Cro-Magnon’un kafatası bulundu. Bu buluşun, atalarımızın Afrika’dan düşünüldüğünden çok önce çıktığını gösteriyor.

En eski insanların kalıntıları bulundu

Nature dergisinin haberine göre, Tübingen Üniversitesi’nden (Almanya) Katerina Harvati, "Apidima mağarasında bulunan kafataslarından biri Neandertal insana, diğeri türümüzün erken bir temsilcisine aitti. Bu ikinci keşif, atalarımızın Afrika’yı çok önce terk ettiğini ve Eski Dünya’ya düşündüğümüzden çok daha hızlı yayıldığını gösteriyor" diye açıkladı.

Bilim insanları yakın zamana kadar modern insan homo sapiens'in yaklaşık 200 bin yıl önce Doğu Afrika'dan geldiğine inanıyorlardı. Yapılan kazılar, ilk insanların yaklaşık 70 bin yıl önce Ortadoğu’ya, yaklaşık 45 bin yıl önce de Avrupa’ya geçtiğini gösteriyordu.

Ancak son yılların buluşları ve genetik araştırmaları, insanların Afrika’yı en az 130 bin yıl önce terk ettiğini göstermişti. Fas’taki terk edilmiş bir madende bulunan ve yaklaşık 300 bin yıl önce yaşadığı belirlenen bir homo sapiens kalıntıları bunu doğrulamıştı.

Daha sonra Hindistan ve Kenya’da yapılan buluşlar da insanın beklenmedik bir şekilde erken Afrika’yı terk ettiğini doğrulamıştı.

Harvati ve ekip arkadaşları, Yunanistan’ın güneydoğusundaki Apidima mağarasında 1970’li yılların sonlarında bulunan materyalleri incelerken bu teoriyi destekleyen yeni deliller buldu.

Analize tabi tutulan kafataslarından biri, yaklaşık 170 bin yıl önce yaşayan bir neandertal insana, diğeri ise yaklaşık 210 bin yıl önce yaşayan bir Cro-Magnon’a ait.

Harvati, yeni buluşun, insanların bir değil birkaç kez gezegeni doldurma girişiminde bulunduğunu gösterdiğini kaydetti.

New York Şehir Üniversitesi’nden Eric Delson da şu değerlendirmede bulundu:

"Bu buluş, atalarımızın defalarca Afrika’dan Levant üzerinden Avrupa’ya hareket ederken kuzey ve batı yönünde ilerlemeye çalıştığını gösteriyor. Görünüşe göre Afrika’yı bir değil çok kez terk etmişler ve bu göçler her zaman başarıyla sonuçlanmamıştır."

PARTNEROnları hiç böyle görmediniz!Onları hiç böyle görmediniz!
Dehşet anı kamerada!Dehşet anı kamerada!
Köpek sahibini öldürdü! Evde dehşetKöpek sahibini öldürdü! Evde dehşet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yunanistan eski insan cro-magnon Kalıntı

En Çok Okunan Trend Haberler

Birçok il için 'sarı' ve 'turuncu' alarm! İstanbullular dikkat

Birçok il için 'sarı' ve 'turuncu' alarm! İstanbullular dikkat

Quaresma'nın yeni takımı belli oldu

Quaresma'nın yeni takımı belli oldu

Bomba itiraf! 'Suud prensesinden evlilik teklifi aldım'

Bomba itiraf! 'Suud prensesinden evlilik teklifi aldım'

Ağaçlar devrildi, cadde ve sokaklar göle döndü!

Ağaçlar devrildi, cadde ve sokaklar göle döndü!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Karabük'te bulundu! Dünyanın en güçlüsü

Karabük'te bulundu! Dünyanın en güçlüsü

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Çöpten çıkan mutluluk!

Çöpten çıkan mutluluk!

Yüz binlerce kişi bir olup böyle açtı

Yüz binlerce kişi bir olup böyle açtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
O göl termik santralin atık boşaltma alanı çıktı!

O göl termik santralin atık boşaltma alanı çıktı!

Yürek sızlatan görüntü! Anne kedi yavrusunun başından ayrılmadı

Yürek sızlatan görüntü

Küçük çocuk otomobil altında kalmaktan son anda kurtuldu

Dehşet anı kamerada!

Köpek sahibini öldürdü! Evde dehşet

Köpek sahibini öldürdü! Evde dehşet

Şantiyeye gelen tilkiyi elleriyle besliyorlar

Elleriyle böyle besledi!

Niagara Şelalesi'nden düştü, çiziksiz kurtuldu!

Niagara Şelalesi'nden düştü, çiziksiz kurtuldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.