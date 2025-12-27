Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Yunanistan'da facia! 4 kişi çığ altında can verdi

Yunanistan’ın Fokida bölgesindeki Vardousia Dağı’nda yürüyüşe çıkan 4 kişi, olumsuz hava koşulları sırasında meydana gelen çığda hayatını kaybetti. Arama kurtarma ekiplerinin köpekler ve dronlarla yürüttüğü çalışmalar sonucu cansız bedenlere Korakas Zirvesi yakınlarında ulaşıldı.

Yunanistan'da facia! 4 kişi çığ altında can verdi

Vardousia Dağı’nda dün yürüyüşe çıkan 1’i kadın 4 kişi kayboldu. Yunan basınında yer alan haberlere göre grup, 2 bin 495 metre yükseklikteki Korakas Zirvesi’ne çıkarken gruptaki 3 kişinin yakınları, birkaç saat boyunca akrabalarına telefonla ulaşamadığı için kayıp ihbarında bulundu.

Yunanistan da facia! 4 kişi çığ altında can verdi 1

Bunun üzerine arama-kurtarma ekipleri olumsuz hava şartlarına rağmen kapsamlı bir operasyon başlattı. Operasyona 30’dan fazla itfaiyeci ve özel kurtarma ekibi mensubu katıldı.

Yunanistan da facia! 4 kişi çığ altında can verdi 2

ÇIĞ ALTINDA BULDULAR

Özel eğitimli köpekler ve dronların da kullanıldığı çalışmalarda ayak izlerinin tespit edilmesinin ardından 4 kişinin cansız bedenine çığ altında ulaşıldı. İtfaiye yetkilileri, kayıp yürüyüşçülerden 2’sinin deneyimli dağcı olduğunu belirtirken, dağlık arazinin özellikle kötü hava şartlarında zorlu ve tehlikeli bir hale geldiğine dikkat çekti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
50 araç birbirine girdi! Araçlar cayır cayır yandı!50 araç birbirine girdi! Araçlar cayır cayır yandı!
Eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon için 10 yıl hapis istendiEski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon için 10 yıl hapis istendi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Yunanistan kayak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
İsrail resmen duyurdu! Somaliland'ı tanıyan ilk ülke oldular

İsrail resmen duyurdu! Somaliland'ı tanıyan ilk ülke oldular

Tahliye hareketliliğinde Adnan Oktar detayı dikkat çekti

Tahliye hareketliliğinde Adnan Oktar detayı dikkat çekti

Beşiktaş açıkladı! İki futbolcu kadro dışı

Beşiktaş açıkladı! İki futbolcu kadro dışı

Karaciğer nakli onaylanmamıştı! Son hali ortaya çıktı

Karaciğer nakli onaylanmamıştı! Son hali ortaya çıktı

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

Babasıyla tartışıp başladı 'Memur olsaydım bu kadar kazanamazdım'

Babasıyla tartışıp başladı 'Memur olsaydım bu kadar kazanamazdım'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.