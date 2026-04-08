Yunanistan'dan sosyal medya hamlesi: O da yasak getirdi!

Yunanistan, 1 Ocak 2027’den itibaren 15 yaş altı çocukların sanal medya kullanımını yasaklıyor. Başbakan Miçotakis, adımı çocukların zihinsel sağlığını korumak için “zor ama gerekli” olarak nitelendirdi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkede 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren 15 yaş ve altındaki çocukların sanal medyaya erişimlerinin yasaklanacağını duyurdu.

Yasak gerekçesi olarak sanal medya kullanımı nedeniyle yükselen kaygı bozukluğu oranlarını, uyku problemlerini ve çevrim içi platformlara olan bağımlılıklar gösterildi.

“ZOR AMA GEREKLİ"

Miçotakis, “Zor ama gerekli bir adım atmaya karar verdik. Amacımız Avrupa Birliği’ni bu yönde itmek. Eminim ki, birçok küçük çocuk bana kızacak. Eğer sizin yaşınızda olsaydım belki ben de aynı şekilde hissederdim, ama bizim rolümüz hoş görünmek değil. Size karşı dürüst olmak istiyorum. Son yıllarda birçok ebeveynle konuştum ve hepsi bana aynı şeyi söylüyor, çocuklarının iyi uyumadığını, kolayca strese girdiğini ve sürekli cep telefonlarıyla meşgul olduğunu söylüyorlar. Çocukların zihni dinlenmiyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Görüntüler Tokat’tan! 6 metreyi bulan kar duvarları şaşkına çevirdiGörüntüler Tokat’tan! 6 metreyi bulan kar duvarları şaşkına çevirdi
Sadece bir ürünü kesti: 14 günde inanılmaz değişim yaşadı!Sadece bir ürünü kesti: 14 günde inanılmaz değişim yaşadı!

En Çok Okunan Trend Haberler
Trump duyurdu: "İran'a saldırıları 2 hafta boyuncu askıya alıyorum"

Trump duyurdu: "İran'a saldırıları 2 hafta boyuncu askıya alıyorum"

ABD-İran savaşında iki haftalık ateşkes kararı! Hürmüz Boğazı...

ABD-İran savaşında iki haftalık ateşkes kararı! Hürmüz Boğazı...

VAR kayıtlarında dikkat çeken diyalog! Abdülkerim Bardakcı ile Cihan Aydın'ın konuşması ortaya çıktı

VAR kayıtlarında dikkat çeken diyalog! Abdülkerim Bardakcı ile Cihan Aydın'ın konuşması ortaya çıktı

Elektronik kelepçeyi umursamadı babasına koştu! Polis yoğun bakıma geldi

Elektronik kelepçeyi umursamadı babasına koştu! Polis yoğun bakıma geldi

Petrol fiyatı sert düştü: Benzin ve motorinde büyük indirim beklentisi

Petrol fiyatı sert düştü: Benzin ve motorinde büyük indirim beklentisi

ŞOK'a Samsung çift kapı buzdolabı geliyor!

ŞOK'a Samsung çift kapı buzdolabı geliyor!

