MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yunanistan tatilinden pozları sosyal medyayı salladı! Dilan Çiçek Deniz kayalıklara sere serpe uzandı

Yunanistan tatilinden pozları sosyal medyayı salladı! Dilan Çiçek Deniz kayalıklara sere serpe uzandı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
19.06.2024 09:29
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başarılı oyunculuğu ve özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Dilan Çiçek Deniz, son olarak ünlü yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin’le yaşadığı aşkla gündeme gelmişti. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi ile tatilde olan Deniz bu defa soluğu Yunanistan'da aldı. Siyah bikinisiyle poz veren ünlü ismin tatil karesine beğeni yağdı.

Yunanistan tatilinden pozları sosyal medyayı salladı! Dilan Çiçek Deniz kayalıklara sere serpe uzandı

Tatlı Küçük Yalancılar, Güneşin Kızları, Bodrum Masalı, Çukur, Alev Alev gibi birçok dizide rol alan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, başarılı kariyeri kadar aşk hayatı ile de gündemden düşmüyor.

Deniz son olarak Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ile yeni bir aşka yelken açtı. Ünlü çift geçtiğimiz günlerde Bodrum'da tatil yaparken görüntülendi.

DİLAN 2

DENİZİN TADINI ÇIKARDI

Sevgilisi ile tatilin ardından 29 yaşındaki ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, soluğu Yunanistan'da aldı. Deniz, deniz kenarında bir havlunun üzerinde uzanıp kitabının ve güneşin tadını çıkardı.

DİLAN RAFEAL

Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştığı o anlara; "Güneş ve deniz" notunu düştü.

DİLAN 3

YORUM YAĞDI

Deniz'in siyah bikinisiyle sere serpe uzandığı o karesi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü isme sosyal medyada; 'Harika görünüyorsun', 'Yine güzelliğinle ortalığı kavuruyorsun', 'Yine mükemmel' gibi yorumlar yapıldı.

Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Detoks kampına gitmişti! Plajda görüntülendiDetoks kampına gitmişti! Plajda görüntülendi
6 kilo yağ aldırdı 11 kilo verdi! Sahne tarzı yine beğenilmedi6 kilo yağ aldırdı 11 kilo verdi! Sahne tarzı yine beğenilmedi
Boşanıyorlar! Böyle duyurduBoşanıyorlar! Böyle duyurdu
Anahtar Kelimeler:
Dilan Çiçek Deniz
En Çok Okunan Haberler
Adana'da kadın hakimin baş döndüren skandallar zinciri

Adana'da kadın hakimin baş döndüren skandallar zinciri

Fatih Terim, Arda Güler'in golündeki kimsenin fark etmediği detayı anlattı!

Fatih Terim, Arda Güler'in golündeki kimsenin fark etmediği detayı anlattı!

ATM’lerle ilgili yeni düzenleme! Limit yükselecek

ATM’lerle ilgili yeni düzenleme! Limit yükselecek

Beşinci elektrikli araç markası da iflas etti!

Beşinci elektrikli araç markası da iflas etti!

Emekli maaşına el konulacak, faiziyle geri isteyecekler!

Emekli maaşına el konulacak, faiziyle geri isteyecekler!

AK Parti’nin planı belli oldu: ‘Erdoğan asla sıcak bakmayacak’

AK Parti’nin planı belli oldu: ‘Erdoğan asla sıcak bakmayacak’

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Çabasız şıklık! Levi's tişörtlerde 400 TL altı fiyatlar

Çabasız şıklık! Levi's tişörtlerde 400 TL altı fiyatlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.