Yunanistan tatilinden pozları sosyal medyayı salladı! Dilan Çiçek Deniz kayalıklara sere serpe uzandı

Tatlı Küçük Yalancılar, Güneşin Kızları, Bodrum Masalı, Çukur, Alev Alev gibi birçok dizide rol alan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, başarılı kariyeri kadar aşk hayatı ile de gündemden düşmüyor.

Deniz son olarak Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ile yeni bir aşka yelken açtı. Ünlü çift geçtiğimiz günlerde Bodrum'da tatil yaparken görüntülendi.

DENİZİN TADINI ÇIKARDI

Sevgilisi ile tatilin ardından 29 yaşındaki ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, soluğu Yunanistan'da aldı. Deniz, deniz kenarında bir havlunun üzerinde uzanıp kitabının ve güneşin tadını çıkardı.

Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştığı o anlara; "Güneş ve deniz" notunu düştü.

YORUM YAĞDI

Deniz'in siyah bikinisiyle sere serpe uzandığı o karesi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü isme sosyal medyada; 'Harika görünüyorsun', 'Yine güzelliğinle ortalığı kavuruyorsun', 'Yine mükemmel' gibi yorumlar yapıldı.





