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Yunus Emre Enstitüsü'nden Floransa'da Türk Film Günleri

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 09.12.2019 21:40 | Son Güncelleme

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen etkinlikte 5 ödüllü film, Floransalı sinemaseverlerle buluşacak

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Roma Türk Kültür Merkezi'nin, İtalya'nın Floransa kentinde bu yıl üçüncüsünü düzenlediği "Floransa Türk Film Günleri" etkinliğinin açılışı, yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın "Kış Uykusu" filmiyle yapıldı.

YEE Roma'nın, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle Floransa'daki Spazio Alfieri Kültür Merkezi'nde düzenlediği film günleri etkinliğinin açılışında, yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın 2014 yılında Cannes Film Festivali'nde "Altın Palmiye" ödülünü kazanan "Kış Uykusu" filmi gösterildi.

Floransalı sinemaseverler, "Kış Uykusu"nun yanı sıra Semih Kaplanoğlu'nun "Süt", Tayfun Pirselimoğlu'nun "Yol Kenarı", Pelin Esmer'in "İşe Yarar Bir Şey" ve Osman Sınav'ın yönettiği "Uzun Hikaye" gibi 5 ödüllü filmi, iki gün boyunca ücretsiz izleme fırsatı bulacak.

YEE Roma Türk Kültür Merkezi Müdürü Sevim Aktaş, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, "2017'den beri Floransa'da Spazio Alfieri Kültür Merkezinde gerçekleştirdiğimiz ve artık gelenekselleşen Floransa Türk Film Günlerinin bu yılki üçüncü versiyonu için modern Türk sinemasının ödüllü filmleri temasını seçtik." dedi.

Aktaş, yalnızca Floransa değil, bu yıl ilkini başlattıkları Roma Türk Film Festivali başta olmak üzere önceki yıllarda da Bolonya ve Bari kentlerinde yine Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle düzenledikleri film günlerinin, Türkiye'nin edebi ve kültürel zenginliği ile Türk sinemasını tanıtmada önemli bir rolü olduğunu kaydetti.

Aktaş, kurum olarak sinema aracılığıyla Türkiye'nin sosyal ve kültürel özelliklerini farklı dönemlerdeki önemli yapıtlarla İtalyan sinemaseverlerin beğenisine sunmayı sürdüreceklerini dile getirdi.

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Floransa sinema Türk Filmleri Günleri Yunus Emre Enstitüsü Roma Türk Kültür Merkezi

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