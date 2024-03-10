Yunus Emre konseyi terk etti! Beria Özden yarışmacılara ve Acun Ilıcalı'ya kızdı

Berna ve Yunus Emre arasında yaşanan 'top' kavgası sosyal medyayı salladı. Yunus Emre'nin ifadelerine Acun Ilıcalı sert çıktı. Ilıcalı 4 ödül ceza verdiği Yunus Emre'ye "Senin konuşman bizim kurallarımızın dışında kadınlarla öyle konuşamazsın. Sinirli olman senin derdin bizi ilgilendirmiyor. Bir kadına bunları söyleyemezsin" dedi.

Yunus Emre'nin eşi Beria Özden ise sosyal medyada kocasını savundu. Beria Özden "Erkekliği sorgulamak onlara mı kalmış veya diskalifiye etmek bu kadar kimsenin üstüne gidilmedi yetti el insaf diyorum" dedi.

Yunus Emre'nin eşi devamında ise "Bilelim bu halk bunu öğrenmeli kimin çarkı dönüyor orada erkekliğine kimin laf edilse aynı tepkiyi verir" diyerek programa sert çıktı.







