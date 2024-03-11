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  4. Yunus Emre'nin aldığı cezalara çok üzüldü! Beria Özden hamile olduğunu açıkladı

Yunus Emre'nin aldığı cezalara çok üzüldü! Beria Özden hamile olduğunu açıkladı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
11.03.2024 10:39
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Survivor All Star'da aldığı cezalarla gündeme gelen Yunus Emre'nin eşi Beria Özden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyordu. Son olarak Acun Ilıcalı'ya sitem eden Beria Özden hamile olduğunu açıkladı.

Yunus Emre'nin aldığı cezalara çok üzüldü! Beria Özden hamile olduğunu açıkladı

Survivor All Star da ceza üstüne ceza alan ve son hareketiyle yine gündemde olan Yunus Emre'nin eşi Beria Özden paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Beria Özden eşine yapılanlara kızarak zaman zaman isyan ediyor. Beria Özden son olarak Acun Ilıcalı'ya da sitem etmişti.

Eşi Yunus Emre'nin kendi kendine sinir krizi geçirdiği anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Beria Özden, ne kadar üzgün olduğunu dile getirdi.

Ekran Alıntısı

"BİR İLETİŞİM OLSA..."

"Konuşmadan beklemek, iletişimsiz sesini duymadan geçirdiğim 82. gün" diyen Yunus Emre'nin eşi şu sözlerle hamile olduğunu duyurdu:

"Kabul edilemez" diyerek açıkladı! Yunus Emre diskalifiye mi oldu? "Kabul edilemez" diyerek açıkladı! Yunus Emre diskalifiye mi oldu?

"Her geçen gün bir yandan güçleniyorum bir yandan sabır ile bekliyorum. Güzel haberlerini almak tek dileğim. Biz zorlukları başarmak için birleştik. Güzel bir haber bile verememek çok üzücü. Bir iletişim olsa onu kendine getirebilirdim vereceğim haber ile ama çaresizlik beni de onu da geriyor. Bu zorluğu bizim için çekiyor, ailesi için çabalıyor. Dünyaların en güzel şeylerini hak ediyor pırlanta kalbi. Sözümden dönmeden bekliyorum babamız."


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survivor Acun Ilıcalı ele
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