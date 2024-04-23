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  4. Yunus Emre'nin eşi Beria Özden "Kocanı neden paylaşmıyorsun?" yorumuna yanıt verdi: Beni bağlamaz

Yunus Emre'nin eşi Beria Özden "Kocanı neden paylaşmıyorsun?" yorumuna yanıt verdi: Beni bağlamaz

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
23.04.2024 13:24
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Survivor yarışmacısı Yunus Emre'nin eşi Beria Özden bir süredir eşine dair paylaşımda bulunmuyordu. Eşine "Aleyna'dan uzak dur" mesajı veren Özden kendisine gelen "Kocanı neden paylaşmıyorsun?" yorumuna bakın ne yanıt verdi.

Yunus Emre'nin eşi Beria Özden "Kocanı neden paylaşmıyorsun?" yorumuna yanıt verdi: Beni bağlamaz

Survivor'da peş peşe aldığı cezalarla gündemden düşmeyen Yunus Emre Özden'in eşi Beria Özden bir süre önce bebeğini kaybettiğini açıklamıştı.

Survivor'da Yunus Emre ile yakın arkadaş olan Aleyna Kalaycıoğlu'na dair de eşine "Aleyna'dan uzak dur" mesajı veren Beria Özden bir süredir eşine dair az paylaşım yapıyordu.

BERİA

Boşanacakları dahi iddia edilen çiftten Beria Özden bu iddiaları yalanlamıştı. Yunus Emre'nin eşi şimdi de kendisine gelen "Kocanı neden paylaşmıyorsun?" yorumuna yanıt verdi.

Yunus Emre yine duramadı! Aleyna'yı elinden tutup bir anda çekti ve... Yunus Emre yine duramadı! Aleyna'yı elinden tutup bir anda çekti ve...

"Evet adı üstüne kocam neyi neden ne için paylaştığımı size sormayacağım" diyen Yunus Emre'nin eşi devamında şunları yazdı:

"Bir yarılma ve orada arkadaş olurlar, küserler, barışırlar beni bağlamaz paylaşıyorum, fragmanı oraya buraya çekiyorsunuz kaldıramıyorsanız izlemeyin. 0/5 yaş arası izlemiyorsunuz kaç kişiyi bir adaya koymuşlar tabii ki tartışacaklar pota hepsi için geçerli."

Vitrin


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