Yunus Emre'nin eşi Beria Özden "Kocanı neden paylaşmıyorsun?" yorumuna yanıt verdi: Beni bağlamaz

Survivor'da peş peşe aldığı cezalarla gündemden düşmeyen Yunus Emre Özden'in eşi Beria Özden bir süre önce bebeğini kaybettiğini açıklamıştı.

Survivor'da Yunus Emre ile yakın arkadaş olan Aleyna Kalaycıoğlu'na dair de eşine "Aleyna'dan uzak dur" mesajı veren Beria Özden bir süredir eşine dair az paylaşım yapıyordu.

Boşanacakları dahi iddia edilen çiftten Beria Özden bu iddiaları yalanlamıştı. Yunus Emre'nin eşi şimdi de kendisine gelen "Kocanı neden paylaşmıyorsun?" yorumuna yanıt verdi.

"Evet adı üstüne kocam neyi neden ne için paylaştığımı size sormayacağım" diyen Yunus Emre'nin eşi devamında şunları yazdı:

"Bir yarılma ve orada arkadaş olurlar, küserler, barışırlar beni bağlamaz paylaşıyorum, fragmanı oraya buraya çekiyorsunuz kaldıramıyorsanız izlemeyin. 0/5 yaş arası izlemiyorsunuz kaç kişiyi bir adaya koymuşlar tabii ki tartışacaklar pota hepsi için geçerli."





