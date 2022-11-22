Yürek Çıkmazı bu akşam var mı, neden yok? Yürek Çıkmazı yeni bölüm ne zaman? TRT 1 yayın akışı

Yürek Çıkmazı dizisinin 4. yeni bölümü merak ediliyor. Dramatik hikayesi ile izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başaran dizi bu akşam aynı saatinde ekrana gelemeyek. Trt1'de saat 19:00'da bu akşam 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları Meksika-Polonya maçı ekrana gelecek. Peki, Yürek Çıkmazı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? TRT 1 yayın akışı bilgisi...

**YÜREK ÇIKMAZI BU AKŞAM VAR MI?

Yürek Çıkmazı dizisi bu akşam 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları Meksika-Polonya maçından sonra izleyicisinin karşısına çıkacak. Dizi özetsiz olarak saat 21.00’de yayınlanacak.

**YÜREK ÇIKMAZI 4. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cennet’in ölümüne dair ufak da olsa bir ipucu bulmayı umut eden Zeynep, hiçbir sorusuna cevap alamaz. O sabahı bilen iki kişiden birinin dilleri susmuş, Yılmaz ise konuşmamakta kararlıdır.

Öte yandan Zeynep için mahalleye gelen Halil, cenazeden sonra babasıyla bir kez daha karşılaşır.

Onlar kozlarını paylaşırken, harcanan yine Birsen olur. Bu da yetmezmiş gibi merdivenden düşerek hastaneye kaldırılır. Herkes bunun bir kaza olduğunu düşünürken, gerçeği öğrenen Halil, başta kendisi olmak üzere, herkesin hayatını değiştirecek büyük bir karar verir.

**TRT 1 YAYIN AKIŞI BİLGİSİ!





