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Yürek Çıkmazı dizisi nerede çekiliyor? Yürek Çıkmazı dizisi uyarlama mı? İrem Helvacıoğlu ve Alp Navruz başrolde!

08.11.2022 19:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların yeni dizilerinden biri olan Yürek Çıkmazı hakkında araştırmalar hız kazandı. Yürek Çıkmazı dizisinin başrollerini İrem Helvacıoğlu ve Alp Navruz paylaşıyor. Peki Yürek Çıkmazı dizisi nerede çekiliyor? Yürek Çıkmazı dizisi uyarlama mı? İşte merak edilenler...

Yürek Çıkmazı dizisi nerede çekiliyor? Yürek Çıkmazı dizisi uyarlama mı? İrem Helvacıoğlu ve Alp Navruz başrolde!

Yürek Çıkmazı dizisi ilk olarak 1 Kasım'da TRT 1 ekranlarında yerini aldı. İlk bölümüyle dikkat çeken dizi hakkında seyirciler araştırma yapmaya başladı. Dizinin yönetmenliğini Serdar Gözelekli, senaristliğini ise Ayla Hacıoğlu ile Vilmer Özçınar üstleniyor. Peki Yürek Çıkmazı dizisi nerede çekiliyor? Yürek Çıkmazı dizisi uyarlama mı? İşte merak edilenler...

YÜREK ÇIKMAZI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yürek Çıkmazı dizisinin İstanbul Beyoğlu'nda çekildiği söyleniyor.

YÜREK ÇIKMAZI UYARLAMA MI?

Yürek Çıkmazı dizisi Atike Hınçlıer'in aynı adlı romanından uyarlandı.

Yürek Çıkmazı dizisi nerede çekiliyor? Yürek Çıkmazı dizisi uyarlama mı? İrem Helvacıoğlu ve Alp Navruz başrolde!

YÜREK ÇIKMAZI KONUSU NEDİR?

Yürek Çıkmazı dizisi bir dram hikayesidir. Kişilik bozukluğu yaşayan bir adamın ve çocuklarıyla birlikte hayata tutunmaya çalışan bir kadının hikayesi işleniyor.

YÜREK ÇIKMAZI OYUNCULARI

Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu, Mesut Akusta, Bihter Dinçel, Dilara Aksüyek, Cemal Toktaş, İlayda Ildır, Erhan Alpay, Aydan Şener, Ertuğrul Postoğlu, Eylül Ersöz, Timur Ölkebaş, Rozet Hubeş, Alp Akar, Özlem Ulukan ve Güler Ökten

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