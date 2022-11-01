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Yürek Çıkmazı nerede çekildi, hangi sokakta? Yürek Çıkmazı gerçek hikaye mi? İşte merak edilenler

01.11.2022 19:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yürek Çıkmazı dizisinin nerede çekildiği ve gerçek bir hikaye olup olmadığı seyirciler tarafından merak edildi. Başrollerinde Alp Navruz ve İrem Helvacıoğlu'nun yer aldığı Yürek Çıkmazı sezonun yeni dizilerinden biri. Yürek Çıkmazı TRT 1'de seyircisiyle buluşacak. Yürek Çıkmazı dizisinin çekim yerleri ve hikayesi dikkat çekiyor. Peki, Yürek Çıkmazı nerede çekildi, hangi sokakta? Yürek Çıkmazı gerçek hikaye mi? İşte merak edilenler...

Yürek Çıkmazı nerede çekildi, hangi sokakta? Yürek Çıkmazı gerçek hikaye mi? İşte merak edilenler

Trt 1'in yeni sezon dizisi Yürek Çıkmazı seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Gold film imzalı dizinin yönetmenliğini Serdar Gözelekli, senaristliğini ise Ayla Hacıoğlu ile Vilmer Özçınar üstlenmiş. Eşi tarafından öldürülen Cennet'in ve çocuklarının hikayesini konu alan Yürek Çıkmazı dizisi hakkındaki detaylar merak konusu oldu. Dram türünü ele alan Yürek Çıkmazı'nın çekim yerleri ve gerçek hikaye olup olmadığı araştırılıyor. İşte Yürek Çıkmazı dizisi hakkında merak edilenlerin yanıtları...

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YÜREK ÇIKMAZI KONUSU NEDİR?

Atike Hınçlıer'in Yürek Çıkmazı romanından uyarlanan dizi için TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, "Hayatı boyunca susmuş kadınların sesi olacak" ifadelerini kullandı.

Dramatik hikayesi ile dikkat çeken Yürek Çıkmazı dizisi, kişilik bozukluğu yaşayan bir adamın ve çocuklarıyla birlikte hayata tutunmaya çalışan bir kadının duygu yüklü hikayesini ekranlara taşıyacak.

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YÜREK ÇIKMAZI SOKAĞI NERDE, HANGİ SOKAK?

Dizinin adını aldığı Yürek Çıkmazı Sokağı, seyirciler tarafından merak edildi. İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan Yürek Çıkmazı sokak, Hacı Hüsrev Caddesi'nin çıkmaz sokaklarından biridir. Açık adresi ise şu şekilde;

Yürek Çk. İstiklal, 34440 Beyoğlu/İstanbul

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YÜREK ÇIKMAZI NE ZAMAN?

Yürek Çıkmazı 1 Kasım Salı akşamı saat 20:00'de Trt 1'de ekranlara gelecek.

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YÜREK ÇIKMAZI OYUNCULARI KİM?

Yürek Çıkmazı oyuncu kadrosu;

Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu, Mesut Akusta, Bihter Dinçel, Dilara Aksüyek, Cemal Toktaş, İlayda Ildır, Erhan Alpay, Aydan Şener, Ertuğrul Postoğlu, Eylül Ersöz, Timur Ölkebaş, Rozet Hubeş, Alp Akar, Özlem Ulukan ve Güler Ökten

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