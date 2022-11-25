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  4. Yürek Çıkmazı'nın Feride'si Dilara Aksüyek'in eski aşkı Arka Sokaklar'dan çıktı! 9 yaş küçük oyuncuyla öpüşürken...

Yürek Çıkmazı'nın Feride'si Dilara Aksüyek'in eski aşkı Arka Sokaklar'dan çıktı! 9 yaş küçük oyuncuyla öpüşürken...

25.11.2022 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini İrem Helvacıoğlu, Alp Navruz, Ayça Bingöl ve Mesut Akusta'nın paylaştığı Yürek Çıkmazı dizisi ile ekrana dönen güzel oyuncu Dilara Aksüyek'in eski aşkı Arka Sokaklar'dan çıktı, gören şaştı kaldı.

Yürek Çıkmazı'nın Feride'si Dilara Aksüyek'in eski aşkı Arka Sokaklar'dan çıktı! 9 yaş küçük oyuncuyla öpüşürken...

Daha önce İstanbullu Gelin ve Baba gibi yapımlarda rol alan Dilara Aksüyek, şimdilerde TRT 1'in iddialı dizisi Yürek Çıkmaz'ında izleyiciyle buluşuyor. Kameralar ardındaki yaşamıyla merak konusu olan güzel oyuncunun eski aşkı bakın kimmiş...

İzmir doğumlu Dilara Aksüyek, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim aldı. İlk projesi Evlerden Biri dizisinde 'Filiz' karakterine hayat verdi. Sonrasında başrollerini Özgü Namal, Burçin Terzioğlu ve Yasemin Allen'in paylaştığı Merhamet dizisinde kamera karşısına geçti.

Yürek Çıkmazı'nın Feride'si Dilara Aksüyek'in eski aşkı Arka Sokaklar'dan çıktı! 9 yaş küçük oyuncuyla öpüşürken...

Adı Mutluluk, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Mahrumlar ve Arıza gibi yapımlarda rol alan yıldız, Yürek Çıkmazı dizisiyle sevenlerini heyecanlandırdı.

Yürek Çıkmazı'nın Feride'si Dilara Aksüyek'in eski aşkı Arka Sokaklar'dan çıktı! 9 yaş küçük oyuncuyla öpüşürken...

Yürek Çıkmaz'ında 'Feride' karakterini canlandıran Dilara Aksüyek'in bir zamanlar Arka Sokaklar oyuncusu Onur Bay ile aşk yaşadığını duyanlar şaşıp kaldı.

Yürek Çıkmazı'nın Feride'si Dilara Aksüyek'in eski aşkı Arka Sokaklar'dan çıktı! 9 yaş küçük oyuncuyla öpüşürken...

Kendisinden 9 yaş büyük Dilara Aksüyek ile öpüşürken yakalanan Onur Bay, yaş farkının önemli olmadığını söyleyerek ''Çok mutluyuz'' demişti.

Yürek Çıkmazı'nın Feride'si Dilara Aksüyek'in eski aşkı Arka Sokaklar'dan çıktı! 9 yaş küçük oyuncuyla öpüşürken...

2006 yılından beri yer aldığı Arka Sokaklar dizisinden ayrılan Onur Bay, dizide Hüsnü Çoban'ın küçük oğlu Tekin'e hayat veriyordu.

Yürek Çıkmazı'nın Feride'si Dilara Aksüyek'in eski aşkı Arka Sokaklar'dan çıktı! 9 yaş küçük oyuncuyla öpüşürken...


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