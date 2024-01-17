Yurt dışında yapamadı, yaşadıklarını anlattı... Merve Taşkın: Taşınma niyetiyle gitmiştim ama...

Müstehcen pozları yüzünden hakkında dava açılan Merve Taşkın beraat etmişti. Pozlarına devam eden çıplak poz vermekten de çekinmeyen Taşkın Türkiye'yi terk ederek Bali'ye gitti gitmesine ama bu deneyimi kısa sürdü.

"Türkiye'de bugüne kadar yaşadığım mahkeme olaylarına ve Türkiye'nin bana müstehcen bir birey olduğum yönündeki baskılarına dayanamadığım için ülkemden taşındım" diyen Merve Taşkın Bali'nin şartlarına dayanamadı.

"SEFİL BİR HAYAT"

Yemek, bakım gibi süreçlerde zorlanan fenomen "Ben taşınma niyetiyle gitmiştim Bali'ye ama işte deneyim çok önemli bir faktör. Deneyimledim ve ok yeter bu kadarı yeter. Bu kadar ada hayatı bu kadar sefil bir hayat ben yeter dedim, şehir hayatını özledim" dedi.

"Şu anlık burası çok okey tabii ki buranın da başka riskleri var ama neyse" diyen Merve Taşkın İstanbul'da olduğu için çok mutlu olduğunu da söyledi.





