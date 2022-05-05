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Yürümeye yeni başlayan çocuklarına seks eğitimi veriyor! ''Genç olana kadar beklememelisiniz''

05.05.2022 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Caroline Hemmingham isimli iki çocuk annesi genç kadın çocuklara cinsellik eğitimi vermenin önemine dikkat çekti ve yürümeye yeni başlayan çocuklarına seks eğitimi vermeye başladığını açıkladı. Üzerine konuşulması zor olan bu konuların normalleştirilmesini gerektiğine dikkat çeken Hemmingham, bunu çocukları büyüdüklerinde kafa karışıklığı ya da utanç hissetmesin diye yaptığını söyledi.

Yürümeye yeni başlayan çocuklarına seks eğitimi veriyor! ''Genç olana kadar beklememelisiniz''

Caroline Hemmingham, iki ve üç yaşlarında iki çocuğa sahip. Genç anne henüz yeni yürümeye başlayan çocuklarına cinsellik eğitimi veremeye başladığını açıkladı. Bu tür konuşmaları erken yaşta yapmanın önemine dikkat çeken genç anne, bunun çocukları büyüdüğünde kafa karışıklığı yaşamalarını ya da utanç hissetmelerini önleyeceğine inandığını söyledi.

AÇIK OLMAK NORMALLEŞTİRİR

Küçük kızıyla regl hakkında çoktan konuştuğunu ve bunun birçok genç kızın sıklıkla yaşadığı utanç duygusunu hissetmeden onu ergenliğine hazırladığını söyleyen Hemmingham, bu şekilde açık bir yaklaşımın hem konuları normalleştireceğine hem de okullarda verilen garip cinsellik eğitimi derslerinin etkilerinden kaçınmaya yardımcı olduğunu belirtti.

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İLHAM KAYNAĞI BİR KİTAP

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Caroline, bu yaklaşımına ilham kaynağı olan şeyin 1950'lerden kalma bir ebeveynlik kılavuzu olduğunu söyledi. Kitap, beş yaşına kadar çocuklar bebeklerin nereden geldiğini sormadıysa, ebeveynlerin bilgiyi gönüllü olarak vermesi gerektiğini söylüyor ve altı yaşından küçük bir çocuğa, merakını uyandırdığı anda bilmek istediği şeyler adım adım basit bir şekilde anlatılırsa, doğumla ilgili gerçekleri de, rüzgar, yağmur ve güneş gibi diğer doğal şeyleri kabul ettiği gibi kabul edecektir diyor.

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''BEKLEMEK İŞLERİ ZORLAŞTIRIR''

Caroline, bu tür konuları konuşmak için ergenliğe kadar beklemek konusundaki fikir birliğinin hem çocuk hem de ebeveyn için işleri zorlaştıracağına dikkat çekti ve beşinci sınıfta aldığı cinsellik eğitimi dersinin hem öğrenciler hem de öğretmen için ne kadar garip bir tecrübe olduğunu belirtti. Birçok çocuğun okulda aldığı bu eğitimin ne kadar yetersiz olduğunun da ekledi.


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Anahtar Kelimeler:
Cinsellik
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