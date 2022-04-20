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OnlyFans fenomeninden şaşırtan dekolte itirafı! “Beni güçlendiriyor, daha iyi bir anne yapıyor”

20.04.2022 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyanın popüler isimlerinden biri olan dört çocuk annesi Sara Blake Cheek, dekolteli paylaşımları nedeniyle kendisini eleştirenlere sert tepki verdi. OnlyFans’ta yaptığı paylaşımları sayesinde kendisini daha özgüvenli ve feminen hissettiğini dile getiren Cheek, “Beni güçlendiriyor ve daha fazla anne yapıyor” diyerek olumsuz yorumlara cevap verdi.

OnlyFans fenomeninden şaşırtan dekolte itirafı! “Beni güçlendiriyor, daha iyi bir anne yapıyor”

OnlyFans’ta yaptığı paylaşımlar sayesinde kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran Sara Blake Cheek, abonelik sistemi üzerinden ilerleyen site sayesinde yıllık 275 bin sterlin (yaklaşık 5 milyon 252 bin TL) kazandığını açıkladı. Servet değerindeki yıllık kazancının yanında sosyal medya hesaplarından olumsuz ve sert yorumlar aldığını belirten Cheek, kendisini eleştirenlere cevap verdi.

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“GELECEĞİMİZİ GÜVENCE ALTINA ALDIM”

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OnlyFans hesabı oluşturmanın hayatındaki pek çok noktada değişiklik yarattığını dile getiren Cheek, “OnlyFans hesabı açmak her zaman olmak istediğim anne ve eş olmamı sağladı. Ailemin geçimini sağlıyorum ve geleceğimizi güvence altına aldım. Toplumsal olarak OnlyFans fenomenlerinin ailesiyle ilgilenmeyen kötü kişiler olduğunu düşünüyorlar. Dört çocuğumun bütün ihtiyaçlarıyla ben yakından ilgileniyorum” dedi.

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Çocuklarının okuluna gittiğinde diğer velilerin kendisine önyargılı yaklaştığını belirten Cheek, “Okulda tesadüf eseri diğer velilerle karşılaştığımda ilginç bakışlara maruz kalıyorum. Benimle hiç tanışmamış insanlar internette benim hakkımda korkunç şeyler yazıyor ama bunların hiçbiri önemli değil.Nefreti motivasyona dönüştürüyorum. Hayallerimin peşindeyim” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya OnlyFans
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