Yürüyen ceset! Bir ay boyunca mağarada ayı tarafından esir tutuldu

Korkunç olay Rusya'da yaşandı. İsminin Alexander olduğu açıklanan ve adeta 'yürüyen bir cesede' dönüşen adamın başına gelenler dudak uçuklattı.

Tuva bölgesinde bir aydır kayıp olan ve arama köpekleri ile sonunda bir ayı ininde bulunan adamın bir ayı tarafından 'daha sonra yenmek üzere' esir tutulduğu açıklandı.

Hemen hastaneye kaldırılan adamın ayıyla dövüşürken omurgasının kırıldığı bu yüzden bir ay boyunca hareket edip kaçamadığı öğrenildi.

Hastanede açıklama yapan adam "beni daha sonra yemek için canlı tuttu" dedi.

Hayatta kalmak için kendi idrarını içtiğini söyleyen adamın bir ay boyunca nasıl dayandığı ise bilinmiyor. Vaka, doktorlar tarafından mucize olarak tanımlandı.

Vücudunda ciddi yaralar olan adamın tedavisi sürüyor. Ayıların yemeklerini önce hareket edemeyecek şekilde yaralayıp sonra yedikleri biliniyor.

