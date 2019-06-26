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Yürüyen ceset! Bir ay boyunca mağarada ayı tarafından esir tutuldu

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 26.06.2019 15:16 | Son Güncelleme

Bir ay boyunca bir ayının mağarasında sonra yenmek üzere esir tutulan adam yaşadığı korkunç günleri anlattı. Adamın yaşadıklarının yanı sıra bir ay içinde geldiği hal de içler acısıydı.

Yürüyen ceset! Bir ay boyunca mağarada ayı tarafından esir tutuldu

Korkunç olay Rusya'da yaşandı. İsminin Alexander olduğu açıklanan ve adeta 'yürüyen bir cesede' dönüşen adamın başına gelenler dudak uçuklattı.

Tuva bölgesinde bir aydır kayıp olan ve arama köpekleri ile sonunda bir ayı ininde bulunan adamın bir ayı tarafından 'daha sonra yenmek üzere' esir tutulduğu açıklandı.

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Hemen hastaneye kaldırılan adamın ayıyla dövüşürken omurgasının kırıldığı bu yüzden bir ay boyunca hareket edip kaçamadığı öğrenildi.

Hastanede açıklama yapan adam "beni daha sonra yemek için canlı tuttu" dedi.

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Hayatta kalmak için kendi idrarını içtiğini söyleyen adamın bir ay boyunca nasıl dayandığı ise bilinmiyor. Vaka, doktorlar tarafından mucize olarak tanımlandı.

Vücudunda ciddi yaralar olan adamın tedavisi sürüyor. Ayıların yemeklerini önce hareket edemeyecek şekilde yaralayıp sonra yedikleri biliniyor.

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Anahtar Kelimeler:
ceset ayı rusya

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Hayvanların intikamı .
o ayıyı nın kafasını mumyalayip odasına asması gerek
ayının akıbeti ne olmuş
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