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Beğendiği kadının arabasına telefon numarasını yazıp bıraktı! Eşi bulunca işler karıştı

08.02.2022 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de ismi açıklanmayan bir market çalışanı, beğendiği kadını takip ederek arabasına üzerinde telefon numarasının yazılı olduğu bir not bıraktı. Arabasının sileceklerinde duran notu gören öfkeli koca ise markete geri dönerek çalışanı aramaya başladı. Market çalışanından şikayetçi olan adam işten kovdurttu.

Beğendiği kadının arabasına telefon numarasını yazıp bıraktı! Eşi bulunca işler karıştı

İngiltere’de yaşanan ilginç bir olay sosyal medyanın gündemine yerleşti. İsmi açıklanmayan bir market çalışanı sürekli olarak kendilerinden alışveriş yapan bir kadın müşteriyi beğendi ve onu takip etmeye başladı. Bir gün eşiyle beraber market alışverişine gelen kadın, olaydan habersiz bir şekilde arabasının sileceklerine bırakılan bir notu fark etti. Notta kendisini araması için market çalışanının telefon numarası yazılıydı. Öfkeli eş, notu bulduktan sonra markete dönerek çalışanı aradı. Telefon numarasını marketin içinde arayan adam çalışanın kimliğini tespit etti ve şikayetçi oldu.

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ÖZÜR DİLEDİLER

Olayın ardından çalışanı adına market yetkilileri olaya müdahale etti. Olayla birlikte müşterisinden özür dileyen market çalışanının işine son verdi. Sosyal medyada paylaşılan olay kısa sürede yayıldı. Sosyal medya kullanıcıları yaşananlara tepki gösterirken market çalışanının cesaretine anlam veremediklerini ifade ettiler.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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