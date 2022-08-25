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Yüsra Geyik scooter sürerken düştü! "Resmen ölümden döndüm"

25.08.2022 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arka Sokaklar dizisiyle tanınan ve son dönemde iddialı pozlarıyla dikkat çeken oyuncu Yüsra Geyik scooter kazası yaptı. " "Yokuş aşağı scooter sürerken düştüm" diyen güzel oyuncunun ayağındaki yaralar da dikkatlerden kaçmadı.

Yüsra Geyik scooter sürerken düştü! "Resmen ölümden döndüm"

Güzel oyuncu Yüsra Geyik talihsiz bir kaza geçirdi. Önceki gün Bebek'te objektiflere yansıyan Yüsra Geyik'in dizinin sargılı olduğu görüldü. "Yokuş aşağı scooter sürerken düştüm. Scooter bir yana, ben bir yana gidince dizlerim parçalandı" diyen Yüsra Geyik ölümden döndüğünü de söyledi.

Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Yüsra Geyik boks eğitimi aldığını ifade etti. Arka Sokaklar dizisiyle ünlenne Yüsra Geyik, "Ne zaman spora yazılsam başıma mutlaka bir şey geliyor. Şimdi de başıma bu geldi ama iyileşir iyileşmez tekrardan döneceğim" şeklinde konuştu.

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MÜJDEYİ VERDİ

Geyik, bir dizi görüşmesinin olduğunu ve yakın zamanda yeni projesiyle de ekranlara geleceğini söyledi.

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Yüsra Geyik
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