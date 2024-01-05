Yusuf Güney'den ilginç Kenan Işık iddiası! Söyledikleri şaşırttı: 'Beynimiz yanacak'

Kenan Işık, oyunculuk kariyeri boyunca yer aldığı projelerde olduğu gibi Kim Milyoner Olmak İster programıyla da adından söz ettirdi. Bir döneme damga vuran ve halen büyük bir ilgiyle izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in sunuculuğunu farklı isimler üstlense de program Kenan Işık'la bütünleştiği için kimse onun yerini dolduramadı.

10 yıl önce spor salonunda düşerek beyin kanaması geçiren Kenan Işık, 4 saat süren bir ameliyat geçirmiş ve hayati tehlikeyi atlatsa da komaya girmişti. 10 yıldır evinde tedavisi devam eden Kenan Işık'ın son sağlık durumu hayranları tarafından sürekli merak ediliyor. Gözler ve kulaklar ünlü sunucudan gelecek güzel bir haberde.

'Aramızda Kalmasın' programına katılan Yusuf Güney, 10 yıldır komada olan Kenan Işık’la ilgili ilginç bir iddiada bulundu. Güney, şunları söyledi:

“Şu an astral boyutta kaybolmuş durumda. Geri getirilebilir. Bunun teknikleri var. Uyanırsa öyle acayip şeyler anlatacak ki, beynimiz yanacak. Ben kendisini çok seviyorum. Kendisine hayranım”