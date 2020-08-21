Yusuf Güney polislerin görevden uzaklaştırılmasına isyan etti

Kadıköy'de önceki gün yapılan koronavirüs denetimlerinde maskesi olmayan bir kadına polis müdahale etti. Kadının gözaltına alınması sırasında gerginlik çıktı. İstanbul Valiliği olayla ilgili açıklama yaparak, hakkında soruşturma başlatılan polis memurlarının görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Kısa sürede gündem olan konu hakkında video yayınlayan şarkıcı Yusuf Güney ise polislerin arkasında olduğunu belirtti.

'KADIN DEĞİL KİM OLURSA OLSUN...'

Güney yaptığı paylaşımda "Kadın değil kim olursan ol Türkiye Cumhuriyeti'nin polisine Emniyet gücüne sırf görevi gereği maske takman gerektiğini söylediği için hakaret küfür devletin memuruna tekme ve saygısızlık yaparsan kimse kusura bakmasın böylesine çirkin saygısızca şımarıkça devletin polisine direnirsen tutuklanırsın. Sen küfredip tekme atarken armut toplayacak değiller gerekeni yapmışlar #polisiminyanındayım

Not: Girin Avrupa'da ve özellikle o çok sevdiğiniz Amerikanızda polislerin insanlara nasıl davrandığını araştırın izleyin yazık ki bu şımarık bir kadına yakışmayacak üslupta bulunan arkadaş yüzünden bu iki kardeşimiz görevinden uzaklaştırıldı. Yazık ki ne yazık" dedi.