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Yusuf Güney polislerin görevden uzaklaştırılmasına isyan etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2020 10:58 | Son Güncelleme

Yusuf Güney, maskesini usulüne uygun takmayan bir kadının gözaltına alınması olayına ilişkin, görevden uzaklaştırılan polis memurlarına destek vererek "Polisimizin yanındayım" dedi.

Kadıköy'de önceki gün yapılan koronavirüs denetimlerinde maskesi olmayan bir kadına polis müdahale etti. Kadının gözaltına alınması sırasında gerginlik çıktı. İstanbul Valiliği olayla ilgili açıklama yaparak, hakkında soruşturma başlatılan polis memurlarının görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Kısa sürede gündem olan konu hakkında video yayınlayan şarkıcı Yusuf Güney ise polislerin arkasında olduğunu belirtti.

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'KADIN DEĞİL KİM OLURSA OLSUN...'

Güney yaptığı paylaşımda "Kadın değil kim olursan ol Türkiye Cumhuriyeti'nin polisine Emniyet gücüne sırf görevi gereği maske takman gerektiğini söylediği için hakaret küfür devletin memuruna tekme ve saygısızlık yaparsan kimse kusura bakmasın böylesine çirkin saygısızca şımarıkça devletin polisine direnirsen tutuklanırsın. Sen küfredip tekme atarken armut toplayacak değiller gerekeni yapmışlar #polisiminyanındayım
Not: Girin Avrupa'da ve özellikle o çok sevdiğiniz Amerikanızda polislerin insanlara nasıl davrandığını araştırın izleyin yazık ki bu şımarık bir kadına yakışmayacak üslupta bulunan arkadaş yüzünden bu iki kardeşimiz görevinden uzaklaştırıldı. Yazık ki ne yazık" dedi.

Ekran Alıntısı

Sosyal medya hesabından bir açıklama daha yapan ünlü şarkıcı, 'Ülkemin kolluk kuvvetlerine, şanlı Türk polisine hakaret eden, tekme atan ve ağzına geleni sayıp günün sonunda da 'Ben kadınım, bana dokunamazsın. Sen kimsin?' diye hitap eden üslup yoksunlarını şiddetle kınıyorum. Polisimizin de sonuna kadar yanındayım. Ne zaman canınız yandığında polis diye bağırıp medet umuyorsanız lütfen biraz saygınız olsun. Yeter bu nedir böyle? Yeni neslin gençliği hep böyle. Polisin bir hatası varsa gider savcılığa şikayet edersin. dokunulmazlığı dahi olsun kim olursa üzerinde üniforması olan kolluk kuvvetlerine tekme atamaz" ifadelerini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Yusuf Güney şarkılarınla bir halt olamadın böyle boş şeylerle gündem yapıyorsun
DONDURMA KAYMAK VAR YERMİSİN YUSUF EFENDİ...SENİN ALMANYADA POLİS BİR KADINA BELİNDEN KAVRAYIP KÜNDE ATARAK YERE VURDUMU HİÇ...ANNENİ KIZ KARDEŞİNİ BU ŞEKİLDE YERE VURSALAR NE DİYECEN...YALAMALIĞI BIRAK.
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