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  4. Kadıköy'de maskesiz kadının gözaltı görüntüsü tartışma yarattı

Kadıköy'de maskesiz kadının gözaltı görüntüsü tartışma yarattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2020 10:33 | Son Güncelleme

Kadıköy'de maskeyi düzgün takmadığı için uyarılan kadının gözaltına alınma görüntüsü sosyal medyada olay oldu. Çağdaş Hukukçular Derneği polisler hakkında suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.

stanbul Kadıköy’de iki kadın maskesi burnunu kapatmadığı iddiasıyla durdurulup ceza kesilmek istendi. Daha sonra polisin gözaltına alınmak istediği kadına uyguladığı gözaltının görüntüleri olay oldu.

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi gözaltına alınan kadının görüntüsünü paylaşarak, “Maskesi burnunu kapatmadığı iddiasıyla durdurulup ceza kesilmek istenen, daha sonra polislerin sözlü tacizine maruz kalan iki genç kadın darp edilerek gözaltına alındı. “Usulüne uygun maske takmamak” iddiasının karşıtlığı ayaküstü sorgu, para cezası, taciz, darp ve TERS KELEPÇE ile gözaltı. Avukat arkadaşlarımız kadınların yanında ve polisler hakkında suç duyurusunda bulunulacak” dedi.

Gözaltına alınan kadınlar bir süre sonra serbest bırakıldı.

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Gözaltına alınan kadınlardan biri, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, polislerin de maskesinin olmadığı ve buna itiraz ettiği için gözaltına alındığını söyleyerek, “Kendilerinin de maskesi yoktu zaten. Bunu söyleyip cezayı itiraz ettiğim için beni karakola götürmek istedi. Reddettim ve olay yerinden uzaklaşırken arkamdan gelip beni yakaladı” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada yer alan bir başka iddiaya göre ise genç kadının maske takmayı reddedip küfür ve hakaret ettiği belirtiliyor.

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