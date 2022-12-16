Yuva eş anlamlısı nedir? Yuva kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yuva kelimesi Türkçe kökenlidir ve Eski Türkçede "kuş yuvası" anlamına gelen "uya" kelimesinden evrildiği düşünülse de kökü tam olarak belli değildir. Yuva kelimesi Türkçede birden fazla anlama karşılık gelen kelimelerden biridir. Yuva kelimesinin anlamları Türk Dil Kurumunda şu şekilde verilmiştir:

Kuşların ve başka hayvanların türlü şeylerden yaptıkları ve türlü biçimlerde hazırladıkları barınak

Genellikle ailenin oturduğu ev

İki buçukla dört yaş arası çocukların bakıldığı, okul öncesi eğitim kurumu

Kimsesizlere veya yoksullara yardım etmek ve onları barındırmak amacıyla açılan yer

Bir şeyin içinde yerleşmiş olduğu veya yerleştirildiği oyuk

Bazı kötü nitelikli kimselerin çok bulunduğu, toplandığı yer

Bir şeyin öğretildiği yer

Bir şeyin çok bulunduğu yer

Yuva kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Türkçede neredeyse her kelimenin eş anlamlısı bulunur. Özellikle de birden fazla anlamı olan kelimelerin daha fazla eş anlamlıya sahip olması muhtemel bir durumdur. Ancak bazı istisnai durumlar olabilir. Örneğin yuva kelimesi eski dönemlerden beri dilimizde olmasına ve birden fazla anlama sahip olmasına rağmen eş anlamlısı yoktur.

Ev, hane, oyuk gibi kelimeler yuva eş anlamlısı olarak kullanılsalar da bu kelimeler yuvanın eş anlamlısı değildir. Yuva kelimesinin eş anlamı olan bir kelime yoktur.

Yuvanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yuvanın eş anlamlısı bir kelime olmadığı için örnek cümle veremeyiz. Yuva kelimesi kullanılarak kurulan bazı örnek cümleler şunlardır: