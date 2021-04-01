Yuvası yıkılan Neşe Karaböcek ve eniştesiyle evlenen Gülden Karaböcek’in bitmeyen küslük hikayesi

Neşe Karaböcek sanat hayatına ilk olarak 5 yaşında rol aldığı bir piyesle başladı. Gerçek soyadı Göktürk olan ünlü sanatçı piyesin adı olan Karaböcek ismiyle anılmaya başlandı. Zaman içerisinde bu isim lakaba sonrasında ise soyadına dönüştü. Oyunculuk kariyerini kısa bir süre sonra bırakan Neşe Karaböcek müziğe yöneldi. “Arım Balım Peteğim, Adını Anmayacağım ve Bu Nasıl Aşk Böyle” şarkılarıyla bir anda popülerliğe kavuşan Neşe Karaböcek Altın Plak gibi en prestijli ödülleri kazandı. Albümleri uzun süre yok sattı. Yapımcısı Atilla Alpsakarya ile evlenen Neşe Karaböcek, Unkapanı’nda ortalama bir plak şirketi sahibi olan eşini, kazandırdıklarıyla Elenor Plak gibi ülkenin en büyük plakçılarından birinin sahibi yaptı.

Neşe Karaböcek ve yapımcısı Atilla Alpsakarya 1964 yılında evlendi. Çiftin evlilikleri 10 yıl sürdü ve ikili anlaşamadıkları için boşandı. İşlerin içinden çıkılamaz hale geldiği yer de burası oldu. 1970’li yıllarda Neşe Karaböcek’in kız kardeşi Gülden Karaböcek müzik dünyasına adım atmaya çalışıyordu. Türkü ve arabesk tarzda yaptığı albümlerle yavaş yavaş ünleniyordu. 18 yaşından küçük olan kardeşi Gülden’in ünlü olmasını istemeyen Neşe Karaböcek, kardeşine destek olmak şöyle dursun onu engellemeye uğraşıyordu. Ancak Gülden şarkıcı olup ünlenmekte kararlıydı. Bu konuyla ilgili anne ve babasını da yanına çeken Neşe, Gülden’in İstanbul’da yalnız kalmasına ortam hazırladı.