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Yuvası yıkılan Neşe Karaböcek ve eniştesiyle evlenen Gülden Karaböcek’in bitmeyen küslük hikayesi

Seray Üstün Seray Üstün
01.04.2021 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir zamanların efsane sanatçıları Neşe ve Gülden Karaböcek kardeşler şöhret yolunda yaşadıkları hikayeyle uzun bir süre gündemden düşmemişti. “Anlatsam film olur” dedirten türden bu hikaye iki kız kardeşin arasının tamamen bozulmasına neden oldu. Efsane sesiyle ortalığı kasıp kavuran ünlü şarkıcılar Gülden ve Neşe Karaböcek’in arasındaki küslük hala devam ediyor.

Yuvası yıkılan Neşe Karaböcek ve eniştesiyle evlenen Gülden Karaböcek’in bitmeyen küslük hikayesi

Neşe Karaböcek sanat hayatına ilk olarak 5 yaşında rol aldığı bir piyesle başladı. Gerçek soyadı Göktürk olan ünlü sanatçı piyesin adı olan Karaböcek ismiyle anılmaya başlandı. Zaman içerisinde bu isim lakaba sonrasında ise soyadına dönüştü. Oyunculuk kariyerini kısa bir süre sonra bırakan Neşe Karaböcek müziğe yöneldi. “Arım Balım Peteğim, Adını Anmayacağım ve Bu Nasıl Aşk Böyle” şarkılarıyla bir anda popülerliğe kavuşan Neşe Karaböcek Altın Plak gibi en prestijli ödülleri kazandı. Albümleri uzun süre yok sattı. Yapımcısı Atilla Alpsakarya ile evlenen Neşe Karaböcek, Unkapanı’nda ortalama bir plak şirketi sahibi olan eşini, kazandırdıklarıyla Elenor Plak gibi ülkenin en büyük plakçılarından birinin sahibi yaptı.

neşe kocası

Neşe Karaböcek ve yapımcısı Atilla Alpsakarya 1964 yılında evlendi. Çiftin evlilikleri 10 yıl sürdü ve ikili anlaşamadıkları için boşandı. İşlerin içinden çıkılamaz hale geldiği yer de burası oldu. 1970’li yıllarda Neşe Karaböcek’in kız kardeşi Gülden Karaböcek müzik dünyasına adım atmaya çalışıyordu. Türkü ve arabesk tarzda yaptığı albümlerle yavaş yavaş ünleniyordu. 18 yaşından küçük olan kardeşi Gülden’in ünlü olmasını istemeyen Neşe Karaböcek, kardeşine destek olmak şöyle dursun onu engellemeye uğraşıyordu. Ancak Gülden şarkıcı olup ünlenmekte kararlıydı. Bu konuyla ilgili anne ve babasını da yanına çeken Neşe, Gülden’in İstanbul’da yalnız kalmasına ortam hazırladı.

gülden

İstanbul’da tek başına, ailesinin sırtını döndüğü, 18 yaşından küçük bir genç kız olan Gülden’e elini eniştesi uzattı. Neşe Karaböcek’ten boşanınca en önemli sanatçısını kaybeden ve ‘Karaböcek’ markasının Elenor Plak’a ait olduğunu iddia eden Atilla Alpsakarya, bu konuda elinden bir şey gelmediğini fark edince yeni bir plan yaptı. Neşe’nin kardeşi Gülden’e albüm yapıp parlatarak Neşe’nin boşluğunu dolduracaktı. Ancak bir şey eksikti, Karaböcek soyadı…

gülden karaböcek

Evsiz, parasız ve kimsesiz kalan Gülden’i evine alan ve ona bakan Alpsakarya, Gülden’in kariyerini inşa etmek için onunla evlenme kararı aldı. Bu olay resmen magazin gündemine bomba gibi düştü. Çiftin Alper adında bir çocuğu oldu. Fakat birkaç yıl içerisinde boşandılar. Gülden Karaböcek kendini “zaten onunla yaşamaya başladıktan sonra insanların gözünde kirlenmiştim, adım çıkmıştı. Evlilik bir zorunluluk gibiydi. Hiçbir zamanla Atilla ile eş, sevgili gibi olmadık. Onu öyle görmedim. Hayat beni bu noktaya sürükledi” sözleriyle açıklıyor.

1975 yılında gerçekleşen evlilik uzun süre magazinin gündeminde kaldı. Ablası Neşe, tüm çevresi, ailesi Gülden Karaböcek’e sırt çevirdi. Gülden Karaböcek “yuva yıkan kardeş” olarak tanındı.

neşe karaböcek

Ablası Neşe Karaböcek ise "O benim kocamı elimden aldı. Anadolu’da bu yüzden cinayetler işleniyor. Onunla asla barışmam. Gülden’i mezara kadar affetmeyeceğim." diyerek içindeki kinin hala bitmediğini söylüyor.

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Neşe Karaböcek
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