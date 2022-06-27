Yüzlerce insanı dolandırdı! Herkes onu kanser sanırken o binlerce sterlini harcıyordu

Bir çocuk annesi 44 yaşındaki Nicole Elkabbas, günler önce tüm tahlilleri temiz çıkmasına rağmen kanser tedavisi gördüğünü iddia ederek bir bağış sayfası açtı ve İspanya'daki özel yumurtalık kanseri tedavisi için paraya ihtiyacı olduğunu söyleyerek toplam 45.350 sterlin topladı. Halkı bu kadar önemli miktarda bir paradan mahrum etmesine rağmen kendisinden sadece 5 sterlin geri ödemesi istendi.

KUMAR OYNAMIŞ

Hesapları incelenen Elkabbas'ın bağışlardan toplamda 36.000 sterlin kazandığı tespit edildi. Ayrıca, 2018 yılında 60.000 sterlinden fazla parayla da kumar oynadığı ortaya çıktı. Elkabbas, gerçekten kanser olduunu sandığını söyleyerek suçsuz olduğunu iddia etti. Ancak mahkeme ona iki yıl dokuz ay hapis cezası verdi ve Yargıç Mark Weekes, kumar alışkanlığını finanse etmek için insanları dolandırdığını söyledi.

HER ŞEY SAHTEYDİ

'Nicole'un Yardımımıza İhtiyacı Var' başlıklı bağış sayfasında aylar önce safra kesesi ameliyatından sonra çekildiği zayıf bir fotoğrafını paylaşan kadın, açıklamada da üç ameliyat ve altı kür kemoterapi gördüğünü iddia etmişti. Ayrıca "güzel bir kız" ve "11 yaşındaki sevgili oğlunun sevgi dolu annesi" de yazılıydı. İspanya'daki ilaçların kurtulmasının tek yolu olduğunu iddia ediyordu.

DOĞRU DEĞİLDİ

Ancak, Londra merkezli bir jinekolog olan Doktor George Tsavellas, 2018'de girdiği ameliyatın ardından bulgularının tertemiz olduğunu belirtti. Bağış sayfasındaki fotoğrafın İspanya'da değil, Margate'de çekildiğini çabucak çözen polis, kaldığını iddia ettiği Barselona'daki Teknon Clinic ile temasa geçtiğinde yetkililer onu hiç duymadıklarını ve onu tedavi eden bir doktorları bulunmadığını söyledi.



