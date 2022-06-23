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Hayalindeki erkeği bulduğunu sanıyordu! O adam bakın kim çıktı

23.06.2022 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere, Beckenham'dan 33 yaşındaki Leanne, internette Manchester'dan 27 yaşındaki kişisel antrenör Jamie ile tanıştı. Uzun süre flört ettiği genç adama sırılsıklam aşık olduğunu söyleyen genç kadın, hiç görmediği ancak 4 aydır mesajlaşarak flört ettiği bu adamın gerçek kimliğini öğrendiğinde kalbi kırıldı.

Hayalindeki erkeği bulduğunu sanıyordu! O adam bakın kim çıktı

Leanne isimli genç kadın uzun süren kötü flört deneyimlerinin ardından, internet üzerinden genç ve yakışıklı bir adamla tanıştı. Yoğunluk sebebiyle asla görüşemeyen ikili, 4 ay boyunca mesajlaşarak flört etmeye devam ettiler. İki kez buluşma talep eden Leanne, bunlara olumlu yanıt alamadı. Yardım için bir TV programına başvuran genç kadın, flört ettiği adamın aslında kim olduğunu öğrenince şoke oldu.

YARDIM İSTEDİ

Bu adamın diğer birçok flörtlerinden farklı olduğunu ve ona aşık olduğunu iddia eden Leanne, çocuk sahibi olmaya varan planlar yaptıkları ve güzel bir uyum yakaladıkları için artık onunla görüşmek istiyordu. Flört hikayesini paylaşmak ve buluma için yardım almak isteyen genç kadın bir TV programına başvurdu.

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FOTOĞRAFLAR BİR BAŞKASININDI

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Görüşme planlamak için Jamie'yi araştıran program sunucuları, onun kendisi olduğunu söyleyerek gönderdiği tüm fotoğrafların Sudbury futbolcusu Dion-Curtis Henry'ye ait olduğunu fark ettiler. Ne yazık ki Jamie iddia ettiği kişi değildi. Bu bilgiyi Leanne ile paylaştıklarında genç kadın kahroldu ve bunu kimin yapacağına dair hiçbir fikir üretemedi.

EN YAKIN ARKADAŞIYMIŞ

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Program sunucuları, yine de Jamie'yi buluşmaya ikna etmeyi başardılar. Böylece kim olduğunu da anlamış olacaklardı. Buluşmaya gelen kişi hepsini şoke etti. Jamie olduğunu iddia eden kişinin Leanne'in eşcinsel bir birey olan en yakın arkadaşı George'du.

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''DERS VERMEK İSTEDİM''

Gözlerine inanamayan genç kadın nedenini sorduğunda George ona çok bencil davrandığını, hayatına biri girdiğinde arkadaşlarını nasıl yüzüstü bıraktığını ve her şeye çok kolay inandığını söyledi. Ona bir ders vermek istediğini ve başka yolu olmadığını söyleyen George ''İçine düştüğün küçük yanlış umutların gerçek olmadığını kanıtlamak istedim.'' dedi. Olayın şokunu atlatan ikili, sorunlarını çözmek için çabalamaya karar verdiler.


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Anahtar Kelimeler:
İngiltere
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