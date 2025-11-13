Yüzlerce kişi yaşıyordu! O köy boşaltılıyor! Sebebi tepki çekti

Hollanda’nın Noord Brabant eyaletinde bulunan Moerdijk köyü, ülkenin kapsamlı enerji dönüşümü planı kapsamında tamamen kaldırılabilir. Resmi bilgilendirme toplantısında köy halkına iletilen karar, şaşkınlığa neden oldu.

Hollanda hükümeti ve Noord Brabant Eyaleti’nin bölgeyi “enerji dönüşümünün merkez üssü” ilan etmesiyle, köyde yaşayan yaklaşık bin yüz kişinin hayatını tamamen değişebilir.

"FEDAKARLIK GEREKİYOR"

Bölgede büyük ölçekli rüzgar enerjisi hatlarının kurulması, hidrojen üretim tesislerinin inşası ve yüksek gerilim istasyonlarının yaygınlaştırılması hedefleniyor. Moerdijk Belediye Başkanı Aart-Jan Moerkerke, kararı iletmenin kendisi için de kolay olmadığını belirtitti ve “Vatandaşlarımızdan çok büyük bir fedakarlık isteniyor. Süreç boyunca yanlarında olma sözü veriyoruz” sözlerini ekledi. Yetkililer köyün ne zaman boşaltılacağına dair henüz bir tarih vermedi.