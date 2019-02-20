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Yüzleşme dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi açıklandı!

DİZİ HABERLERİ  | 20.02.2019 02:41 | Son Güncelleme

Kanal D'nin iddialı dizisi Yüzleşme'nin yayın tarihi belli oldu. Peki Yüzleşme dizisinde kimler oynuyor, konusu nedir? İşte Yüzleşme 1. bölüm yeni fragmanı ve yayın tarihi.

Yüzleşme dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi açıklandı!

Kanal D’nin; T Company imzalı, yapımcılığını Bülent Turgut’un üstlendiği yeni dizisi Yüzleşme’nin yayın tarihi belli oldu. 'Yüzleşme' ilk bölümüyle 5 Mart Salı 20.00'de Kanal D'de!

Senaryosunu Altuğ Küçük’ün İsa Yıldız ve Pelin Karamehmetoğlu ile birlikte yazdığı, yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Sorak ve Burak Arlıel’in oturduğu dizinin ilk bölüm fragmanı da yayınlandı.

YÜZLEŞME KONUSU NEDİR?
Masal ismindeki esrarengiz kadının kasabaya gelişi ile yıllardır saklanan büyük sırlar açığa çıkacak ve kasabada artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Çiçek yetiştiriciliği ve esans üreticiliği ile ünlü Kalender Kasabası'nda geçen hikâyede geçmişin intikamı ve sırlarla dolu olaylar gün yüzüne çıkacak.

Masal, geçmişin büyük intikamını almak üzere Kalender Kasaba'sına gelir. Yıllar sonra adım attığı kasabada hiçbir şey eskisi gibi değildir. Karşısına çıkan tehlikeler, Masal'ın kasabadaki almak istediği topraklara engel olacak mı? Genç kadın kasabaya gelişiyle 15 yıldır saklanan sırları açığa çıkarıp, Gonca'nın intikamını alacak mı?

YÜZLEŞME OYUNCU KADROSU
T Company - Bülent Turgut'un yapımcılığını üstlendiği dizinin kadrosunda Engin Öztürk, Hande Doğandemir, Uğur Yücel, Zeynep Eronat, Yeşim Ceren Bozoğlu, Mesut Akusta, Şerif Sezer, Durul Bazan, Gülsim Ali, Darda Yasir Yenal, Gözde Çığacı, Yeşim Gül, Müfit Kayacan, Cansu Dağdelen, Cihat Süvarioğlu ve Macit Koper yer alıyor.


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