Yüzme havuzunda mahsur kaldı! Polis çıplak elleriyle çıkardı! O anlar kamerada...

lorida'nın St. Augustine kentinde bir evin bahçesinde şaşırtan bir olay yaşandı. Yüzme havuzunda bir timsah mahsur kaldı. Havuza girerek orada mahsur kalan yavru timsah, tüm çabalara rağmen çıkarılamayınca yetkililere haber verildi. Bir polis memuru tarafından çıkarıldı.

ÇIPLAK ELLERİYLE ÇIKARDI

St. Augustine Şerif Yardımcısı Richardson uzun uğraşlar sonucu hayvanı çıplak elleriyle yakalayarak dışarı çıkardı. yavru timsah kurtarıldıktan sonra polis arabasıyla güvenli bir şekilde yakındaki bir gölete taşındı. Mahalle sakinleri, Şerif Yardımcısının cesaretine hayran kaldıklarını vurgulayarak adamı tebrik etti.