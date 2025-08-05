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Yüzme havuzunda mahsur kaldı! Polis çıplak elleriyle çıkardı! O anlar kamerada...

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ABD'nin Florida eyaletinde bir evin havuzunda mahsur kalan yavru timsahın imdadına polis yetişti. Polis, çıplak elleriyle çıkarıp arabasının arka koltuğuna yerleştirdi. O ilginç anlar ise kaydedildi.

lorida'nın St. Augustine kentinde bir evin bahçesinde şaşırtan bir olay yaşandı. Yüzme havuzunda bir timsah mahsur kaldı. Havuza girerek orada mahsur kalan yavru timsah, tüm çabalara rağmen çıkarılamayınca yetkililere haber verildi. Bir polis memuru tarafından çıkarıldı.

Yüzme havuzunda mahsur kaldı! Polis çıplak elleriyle çıkardı! O anlar kamerada... 1

ÇIPLAK ELLERİYLE ÇIKARDI

St. Augustine Şerif Yardımcısı Richardson uzun uğraşlar sonucu hayvanı çıplak elleriyle yakalayarak dışarı çıkardı. yavru timsah kurtarıldıktan sonra polis arabasıyla güvenli bir şekilde yakındaki bir gölete taşındı. Mahalle sakinleri, Şerif Yardımcısının cesaretine hayran kaldıklarını vurgulayarak adamı tebrik etti.

Yüzme havuzunda mahsur kaldı! Polis çıplak elleriyle çıkardı! O anlar kamerada... 2

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Anahtar Kelimeler:
timsah abd
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