Yüzük parmağına ağır geldi

Ünlü sosyelik Paris Hilton, önceki akşam Rihanna'nın 30'uncu doğum gününe giderken görüntülendi. Nişanlısı Chris Zylka ile el ele tutuşan Hilton, bir ara parmağındaki iri taşlı nişan yüzüğünü de fotoğrafçılara gösterdi. Aktör Zylka, Hilton'a evlilik teklif ederken 2 milyon dolar değerinde bir yüzük hediye etmişti.

Paris Hilton yüzüğünü taşımakta zorlandı

1 / 8 Mücevher uzmanı Michael Greene, People dergisine yaptığı açıklamada, Paris Hilton’un armut şeklinde bir tek taş yüzük alması konusunda sevgilisine imada bulunduğunu belirtti.

2 / 8 Greene “Paris annesinin armut şeklindeki pırlanta yüzüğünü çok beğendiğini söylemiş. Chris bana geldiğinde ne istediğini biliyordu” dedi.

3 / 8 Yüzüğün tasarımı, The Leftover dizisi oyuncularından olan ABD’li aktör ve model Chris Zylka’nın kendisine ait. Bir ekip tarafından yaklaşık üç haftada hazırlanabilen meşhur yüzük, Hilton – Zylka çifti için sadece iki günde hazırlandı.

4 / 8 People dergisine konuşan Zylka “Paris mükemmel bir kadın. Dünyanın en şanslı erkeği benmişim gibi hissediyorum. Hayatımın geri kalanını onunla geçirmek icin sabırsızlanıyorum” dedi.

5 / 8 300 milyon dolar serveti bulunan Hilton oteller zincirinin varislerinden Paris Hilton'un servetinin yüzük sayesinde 302 milyon dolara ulaştığı uzun süre konuşulmuştu. Fotoğraflar: Backgrid USA

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