MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Yüzüklerin Efendisi dizisi tartışma yarattı! Siyahi elf olur mu?

Yüzüklerin Efendisi dizisi tartışma yarattı! Siyahi elf olur mu?

12.02.2022 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amazon'da ekrana getirilecek olan Yüzüklerin Efendisi (The Lord of the Rings) dizisinden ilk fotoğraflar paylaşıldı. Paylaşılan fotoğraflar sosyal medyanın gündemine oturdu. Merakla beklenen dizide siyahi elf olması ise tartışma konusu oldu. Siyah elf karakterinin kitaba uygun olmadığını söyleyen hayranlar, diziye sert eleştirilerde bulundu.

Yüzüklerin Efendisi dizisi tartışma yarattı! Siyahi elf olur mu?

Yüzüklerin Efendisi (The Lord of the Rings) dizisinin Amazon Prime için hazırlıklarına tam gaz devam ediliyor. Dizinin ilk görselleri paylaşılırken Yüzüklerin Efendisi'nin (The Lord of the Rings) 2 Eylül 2022 tarihinde yayınlanacağı açıklandı.

Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri için paylaşılan fotoğraflar serinin hayranları tarafından heyecanla karşılandı. Ancak fotoğraflar tartışma konusu oldu.

Serinin hayranları dizinin kitaplara ve yazarına bağlı kalınmadığını söyleyerek Yüzüklerin Efendisi evreninde siyahi ırkın olmadığını ifade etti.

4465

Bu görüşe karşı olan bazı hayranlar ise bu fikri ırkçılık olarak tanımlayarak tam tersi bir düşünceyle zamanın artık değiştiğini ve bu durumun çok normal olduğunu dile getirdi.

4654654564646

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Üç Kız Kardeş' dizisinin ilk bölümünden yeni tanıtım geldi'Üç Kız Kardeş' dizisinin ilk bölümünden yeni tanıtım geldi
FETÖ soruşturmasıyla gündeme gelmişti! Türkiye'yi terk etti, işte yeni mesleğiFETÖ soruşturmasıyla gündeme gelmişti! Türkiye'yi terk etti, işte yeni mesleği
Meriç Erkan itirafı! "Aşk yaşamadık! Allah yoluna girdiyse..."Meriç Erkan itirafı! "Aşk yaşamadık! Allah yoluna girdiyse..."
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Flaş iddia: Rusya-Ukrayna savaşı 4 gün sonra başlayacak

Flaş iddia: Rusya-Ukrayna savaşı 4 gün sonra başlayacak

AK Partili isim açıkladı: 'Zamlar sonrası oylarımız düştü'

AK Partili isim açıkladı: 'Zamlar sonrası oylarımız düştü'

Ünlü iş adamı Halil Falyalı neden öldürüldü?

Ünlü iş adamı Halil Falyalı neden öldürüldü?

Ölümü sonrası şoke eden iddia! Hesabından yüklü miktarda para çekildi

Ölümü sonrası şoke eden iddia! Hesabından yüklü miktarda para çekildi

Son dakika: Benzin ve motorine yine zam gelecek mi? Uzmanlardan dikkat çeken akaryakıt açıklaması

Son dakika: Benzin ve motorine yine zam gelecek mi? Uzmanlardan dikkat çeken akaryakıt açıklaması

Elektrik faturalarında yeni formül masada

Elektrik faturalarında yeni formül masada

İlginizi Çekebilir

Köşeye sıkıştırdı! "Arkada öpüşüyordunuz?"

Köşeye sıkıştırdı! "Arkada öpüşüyordunuz?"

Sevgilisiyle tatildeyken öyle bir şey yaptı ki...

Sevgilisiyle tatildeyken öyle bir şey yaptı ki...

Rahat ama aynı zamanda şık olsun diyenlere hafta sonları için eşofman kombinleri

Rahat ama aynı zamanda şık olsun diyenlere hafta sonları için eşofman kombinleri

Cinsel ilişki süresini uzatmanın yolları

Cinsel ilişki süresini uzatmanın yolları

"Striptiz kıyafeti gibi..." sözleriyle hedef almıştı! Aynısını kendi yaptı

"Striptiz kıyafeti gibi..." sözleriyle hedef almıştı! Aynısını kendi yaptı

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.