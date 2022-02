Yüzüklerin Efendisi dizisi tartışma yarattı! Siyahi elf olur mu?

Yüzüklerin Efendisi (The Lord of the Rings) dizisinin Amazon Prime için hazırlıklarına tam gaz devam ediliyor. Dizinin ilk görselleri paylaşılırken Yüzüklerin Efendisi'nin (The Lord of the Rings) 2 Eylül 2022 tarihinde yayınlanacağı açıklandı.

Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri için paylaşılan fotoğraflar serinin hayranları tarafından heyecanla karşılandı. Ancak fotoğraflar tartışma konusu oldu.

Serinin hayranları dizinin kitaplara ve yazarına bağlı kalınmadığını söyleyerek Yüzüklerin Efendisi evreninde siyahi ırkın olmadığını ifade etti.

Bu görüşe karşı olan bazı hayranlar ise bu fikri ırkçılık olarak tanımlayarak tam tersi bir düşünceyle zamanın artık değiştiğini ve bu durumun çok normal olduğunu dile getirdi.