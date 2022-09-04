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Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri ilk günde 25 milyondan fazla izlendi

04.09.2022 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amazon'un dev bütçeli dizisi Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri ilk gün verileri kamuoyu ile paylaşıldı. Hobbit filminden önceki birkaç bin yıl öncesinin anlatıldığı dizi ilk günde 25 milyondan fazla izlendi.

Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri ilk günde 25 milyondan fazla izlendi

Amazon'un merakla beklenen yapısı Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri yayınladı. “Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri” serisinin ilk verileri kamuoyu ile paylaşıldı.

Amazon tarafından yapılan açıklamada ünlü yazar J.R.R.R Tolkien tarafından yaratılan Yüzüklerin Efendisi evrenini ilk gün dünya çapında 25 milyondan fazla izleyici seyretti. Hobbit filminden önceki birkaç bin yıl öncesinin anlatıldığı dizi şirketin en çok izlenen yapımı haline geldi.

Genelde kendi yapımları ile ilgili izlenme verilerini kamuoyu ile paylaşmayan Amazon, bu dizi için 1 milyar dolar harcamıştı. Yüzüklerin Efendisi hikâyesinin yayın haklarını almak için şirketin 250 milyon doları gözden çıkardığı da belirtilmişti.

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Netflix ve Disney+ ile rekabet halinde olan Amazon’un bu yapımı aynı anda 240’tan fazla ülkede yayınlanmıştı. Online platformlar rekabeti artırmak için özel yapımlara ağırlık vermeye başladı.

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yüzüklerin efendisi Evren
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